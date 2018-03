HERBELEEF hoe Standard na pareltje Edmilson play-offs opende met zege in Waalse derby

De opener in play-off 1 baarde een muis, tot Edmilson in minuut 83 zijn duivels ontbond. Sclessin in vuur en vlam. Sa Pinto door het dolle heen na de 1-0-zege tegen Charleroi. Standard gaat op hetzelfde elan van de bekerfinale voort.



Veel sfeer in de Vurige Stede in de altijd beladen Waalse derby. Qua doelgevaar bleven de fans echter op hun honger zitten. Vooral de eerste helft had amper iets te bieden op aanvallend opzicht. Zowel Gillet, die opnieuw de voorkeur kreeg op Ochoa, als Mandanda, die in extremis de geblesseerde Penneteau verving, keken werkloos toe. Een Charleroi dat op het einde van de reguliere competitie met een vormcrisis kampte, bleef al bij al makkelijk overeind.



Dan had de tweede periode toch wat meer in petto. Emond knalde al na anderhalve minuut staalhard, 141 km/u noteren we, op de vuisten van Mandanda. Aan de overzijde zag Benavente, eningszins verrassend in de rol van invaller vandaag, zijn afgeweken schot naast zoeven. Een troosteloze 0-0 leek in de maak, tot Edmilson zich met een absoluut pareltje tot matchwinnaar kroonde. Aanleggen en uithalen in de verste hoek. Mandanda had geen verhaal. Staaltje pure klasse. Belangrijker: Standard staat zowaar gedeelde vierde en nadert tot op één punt van de Carolos.