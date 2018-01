HERBELEEF hoe Standard en Anderlecht voor spektakelstuk zorgden met zes goals

Anderlecht moet vanavond op bezoek bij Standard en dat is natuurlijk een wedstrijd die tot de verbeelding spreekt. Een duel tussen twee grootheden. Al laten die grootheden het wel wat afweten dit seizoen. Anderlecht moest in de midweekspeeldag Waasland-Beveren vloeren, maar pakte slechts een punt en zag zo Club Brugge nog verder uitlopen. Als ze dus bij paars-wit nog kans willen maken op de titel, winnen ze best van Standard.



Bij de Rouches is het de laatste jaren niet echt om over naar huis te schrijven en dat is dit seizoen niet anders. De ploeg van Sa Pinto brengt bij momenten wel aardig voetbal op de mat, maar ze missen regelmaat in hun prestaties. Zo verloren ze dinsdag nog van Zulte Waregem. Hopelijk voor Standard hebben ze vanavond een goede dag en kunnen ze de hoop op play-off 1 staande houden.



Volg alles hier LIVE vanaf 18u.