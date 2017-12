HERBELEEF hoe Onyekuru Anderlecht naar zege loodste na vreemde goal

Met amper één overwinning in acht thuismatchen legt Lokeren het slechtste rapport in eigen huis voor. Vanavond krijgen de mannen van Peter Maes het bezoek van Anderlecht. Allesbehalve een makkelijke opdracht dus voor de Oost-Vlamingen om die thuisreputatie wat op te krikken. Anderlecht heeft de punten dan weer nodig om dichter bij leider Club te sluipen - het verschil bedraagt momenteel negen punten.



Kan Lokeren stunten of boekt Anderlecht zijn vijfde uitoverwinning van het seizoen? Het antwoord ontdekt u vanaf 18u LIVE op HLN.be!