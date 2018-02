Herbeleef hoe nummers 1 en 2 zes keer scoorden in spektakelstuk

Vanavond krijgen we de topper tussen Club Brugge en Charleroi ofwel het nummer 1 tegen het nummer 2 van onze Jupiler Pro League. Club Brugge is dan wel de onbetwistbare leider van de competitie, toch zitten ze niet in vorm. Na het verlies tegen AA Gent, kregen de Bruggelingen nog eens een pak voor de broek van Standard in de Croky Cup. Blauw-zwart ging met 4-1 de boot in bij de Rouches en hoe je het draait of keert dat knaagt toch bij de spelers en staff.



Maar ook Charleroi is niet geweldig in vorm, de laatste speeldag lieten ze punten liggen tegen Antwerp, dat nog een groot deel van de match met negen mensen moest voetballen. En de week voordien verloren de Carolo's bij Eupen. Toch zullen ze extra gemotiveerd zijn voor de topper vanavond, want de laatste ontmoeting tussen beide teams eindigde in een rammeling. Club vernederde Charleroi met zware 5-1 cijfers in de Croky Cup. Benieuwd wat dat straks geeft.

Volg alles hier LIVE vanaf 18u.