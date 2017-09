Herbeleef hoe Mpoku in extremis Standard de drie punten schonk tegen Lokeren

Sporting Lokeren brengt vanavond een bezoek aan Sclessin. Daar gaan ze op zoek naar de derde overwinning van het seizoen. Want na een punt thuis tegen Antwerp en eerder nog het nipte verlies op het veld van Anderlecht, is het terug tijd voor een overwinning van de ploeg van Peter Maes. Voor die laatste is het trouwens een speciale wedstijd want hij zit vanavond voor de 200ste keer op de bank als coach van Sporting Lokeren.



Bij Standard loopt het ook niet echt van een leien dakje. De Rouches hebben nog maar een keer gewonnen dit seizoen. Dat was op tweede speeldag tegen Racing Genk, het werd toen 2-1. Vorige week bleven ze dan weer steken op een gelijkspel bij Eupen. Reden te meer dus om daar vanavond verandering in te brengen. Nog een leuke statistiek: er is dit seizoen al zeven keer gescoord op Sclessin, goals gaan we dus zeker te zien krijgen.



Volg de match tussen Standard en Lokeren LIVE op deze pagina.