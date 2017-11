HERBELEEF hoe klassieker tussen Anderlecht en Club doelpuntenloos bleef

9 september 1998. Van die dag is het geleden dat Club Brugge nog eens kon zegevieren in het Astridpark. Club-coach Ivan Leko en zijn manschappen willen na 19 jaar éindelijk afrekenen met dat uitcomplex. Al zullen de Bruggelingen ook kunnen leven met een eventuele puntendeling. "We spelen tegen de grootste club van België. Ze hebben traditie, wonnen de meeste titels de jongste jaren, enzovoort. In Brussel zijn zij altijd favoriet, maar ik geloof in mijn ploeg en ons voetbal", klinkt het bij Leko.



Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck toont veel respect voor de competitieleider. "Ze zijn in vorm. Niet dat ze over elke tegenstander walsen. Maar ze zijn efficiënt. Ze zijn fysiek sterk, slaan toe op de juiste momenten en zijn goed op stilstaande fases. Het is gewoon een goede ploeg met een goede trainer, voor wie ik veel respect heb", zo zegt Vanhaezebrouck.



Sluipt Anderlecht dichter bij de leider of viert Club voor het eerst in 19 jaar in het Astridpark? Het antwoord ontdekt u vanaf 18u LIVE op HLN.be!

Photo News