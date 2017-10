Herbeleef hoe kersvers nummer laatst KV Mechelen ook zonder Ferrera niet kon winnen van Lokeren

KV Mechelen ontvangt vanavond Sporting Lokeren in het AFAS-stadion. Het is de eerste wedstrijd sinds het ontslag van Yannick Ferrera na een opeenvolging van slechte resultaten. Het 4-1 verlies tegen Eupen van zaterdag was de spreekwoordelijke druppel. Benieuwd of interimcoach Tom Caluwé de ploeg kan motiveren en een resultaat kan boeken tegen een stug Lokeren.



Bij die laatste loopt het allemaal wat beter. Sinds Peter Maes er opnieuw de baas is, oogt de verdediging een pak stabieler en is het voetbal vooruit gegaan. Bewijs daarvan was het 1-1 gelijkspel van zaterdag tegen Charleroi waar Lokeren goed mee voetbalde. De vraag is of ze die lijn kunnen doortrekken tegen Malinwa.



Volg alles LIVE hier op deze pagina vanaf 20u30