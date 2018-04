HERBELEEF hoe Genk vergat te scoren in Gent na zoutloze pot Manu Henry

17 april 2018

22u15

Bron: Eigen berichtgeving 14 AA Gent GNT GNT 0 einde 0 GNK GNK Racing Genk Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League AA Gent en Racing Genk kwamen vanavond niet tot scoren in de openingswedstrijd van speeldag vier in PO1. Vooral een ontstellend zwak Gent stelde teleur. Genk schoot zichzelf in de voet met de gemiste kansen.

Zoutloos, inspiratieloos, tempoloos. De eerste helft in de Ghelamco Arena was niet om aan te zien. Genk probeerde wel en had overwicht, maar was alleen via een knal van Trossard dreigend. Kalinic keek de bal uit zijn kooi. Gent stapelde de slordigheden op en kon daar simpelweg niets tegenover stellen. Een 0-0 was dan ook het logische verdict bij de koffie.

Wie hoopte op beterschap na rust, was eraan voor de moeite. Het gemor bij de Gentse aanhang nam gestaag toe. Ook Kalu en Andrijasevic, die bij aanvang van de tweede helft Janga en Dejaegere kwamen verlossen uit hun lijden, konden hun stempel niet drukken. Al was Andrijasevic nog dicht bij de 1-0 tien minuten voor affluiten. Vukovic stond pal. Maar vooral Genk maakte alsnog aanspraak op de volle buit - zéker toen Pozuelo in minuut 92 op Kalinic afstormde. De Kroatische doelman hield Gent recht, de Genkse spelmaker met de handen in het haar. Vanderhaeghe en zijn manschappen mochten blij zijn met dat ene punt.

