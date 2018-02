Herbeleef hoe Genk play-off 1-concurrent Antwerp helemaal uittelde na rust

De Luminus Arena is vanavond hét decor voor de subtopper tussen twee ploegen met play-off 1-ambities: Genk en Antwerp. Thuisploeg Genk staat met 38 punten op de zesde plaats. Vukovic, sluitstuk van de Genkse verdediging, haakte geblesseerd af op training en raakt niet fit. Reservedoelman Nordin Jackers maakt zo zijn tweede optreden in de Jupiler Pro League.



Promovendus Antwerp strijdt nog steeds mee voor een ticket bij de eerste 6. The Great Old telt net als Genk 38 punten en kan mits puntengewin de Genkenaren een serieuze dreun verkopen in de strijd om play-off 1. In het klassement zit achter Antwerp alles op een zakdoek. Zowel Standard, STVV en Waasland-Beveren volgen op korte afstand. Wie neemt een optie op de top zes?



Volg alles hier LIVE vanaf 20u30.