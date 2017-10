Herbeleef hoe Genk leider Club een tweede nederlaag aansmeerde en terug op de rails staat

Er schijnt weer een schuchter zonnetje boven de Genkse Luminus Arena. Racing Genk won afgelopen weekend voor de eerste keer in elf jaar nog eens op het veld van Anderlecht en de mannen van Albert Stuivenberg maakten hun teleurstellende seizoensstart toch een beetje goed. Maar de ambitieuze Limburgers willen meer. Ook tegen Club Brugge, de fiere leider met een knappe 30 op 33, wordt maar beter een resultaat geboekt.



Genk won zijn laatste twee thuisduels tegen Club in de reguliere competitie, maar het wordt knap lastig om dat kunststukje te herhalen. Club zit in de goede 'flow' en recupereert in vergelijking met dit weekend ook Anthony Limbombe (die gechorst was, red.). De ex-speler van Genk wordt in de basis verwacht, ten nadele van Laurens De Bock.



Kan Club doorstomen naar een puike 33 op 36? Volg het hier LIVE vanaf 20u30!