Herbeleef hoe Genk de goede lijn van de beker doortrekt met zege tegen Zulte

Kersvers bekerfinalist Genk ontvangt vanavond Zulte Waregem. De Limburgers legden dinsdag nog Kortrijk over de knie in de Beker van België en proberen zich vanavond steviger te nestelen in play-off 1. Geen makkelijke opdracht want de vier dichtste belagers volgen op slechts één punt.



Essevee kan na een goede periode terug naar boven kijken in het klassement. De troepen van Dury behaalden 8 punten uit de laatste vier wedstrijden en ontsnappen zo uit de gevarenzone. Sterkhouder De fauw ontbreekt dus benieuwd of Zulte in de Luminus Arena een verlengde kan breien aan het puntengewin.



Volg het hier LIVE vanaf 20u30.