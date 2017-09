Herbeleef hoe Colin Coosemans met assist Malinwa alsnog punt bezorgt

Moeskroen ontvangt vanavond KV Mechelen en dat wordt geen makkelijke klus voor Malinwa. Want Moeskroen staat op een gedeelde derde plaats in het klassement nadat het vorige week met 3-2 won van Eupen. Ze zijn een van de seizoensrevelaties van dit gekke begin van de Jupiler Pro League.



Vooraf was die rol misschien eerder voor de bezoekers weggelegd, maar zij misten hun start en haalden vorig weekend pas de eerste overwinning van het seizoen. KV Mechelen won met 2-0 van die andere seizoensrevelatie: STVV. De vraag is of ze dat vanavond nog eens kunnen overdoen of borduurt Moeskroen gewoon voort op hun sterke reeks?



Volg hier alles LIVE vanaf 20u.