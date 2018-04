HERBELEEF hoe Charleroi en Genk de buit verdeelden na erg boeiende pot én discutabele strafschop Manu Henry en Glenn Van Snick

13 april 2018

22u15 0 Charleroi CHA CHA 2 einde 2 GNK GNK Racing Genk Jupiler Pro League Geen winnaar op Mambourg. Na een pijlsnel begin knutselde Charleroi meteen een dubbele voorsprong in elkaar. Genk herpakte zich echter en sleepte nog een oververdiend punt uit de brand. 2-2 na een zeer aangename pot voetbal.

De fans van Charleroi hadden een plannetje. Bij élke beslissing van ref Lambrechts zou de thuisaanhang fluiten uit protest tegen de maffiose praktijen van de voetbalbond. De dubieuze penalty op Teodorczyk zat heel diep, het duperen van de Carolo’s moest stilaan stoppen.

O ironie. Na elf minuten lag de bal al op de stip, en jawel: in het voordeel van de thuisploeg. Malinovskyi verspeelde knullig de bal in de eigen zestien. Rezaei was er als de kippen bij om van het foutje te profiteren maar werd aangetikt door de Oekraïner. Het contact was licht, de strafschop toch terecht. De Iraniër zette de elfmeter zelf om – al zat Vukovic er dicht bij: 1-0. Een droomstart van de thuisploeg die alleen maar mooier werd. Amper tien minuten later kreeg spurtbom Fall vrije doorgang en bood Ilaimaharitra de 2-0 op een dienblaadje aan. Het balbezit mocht dan wel voor de Limburgers zijn, de dubbele achterstand was door uiterste efficiënte heel snel een feit.

Maar de Genkse reactie liet niet lang op zich wachten. Aidoo knikte nog tegen de paal, Ndongala vond Mandanda op z’n weg, maar de derde keer was toch de goede keer. Een corner van Pozuelo werd door Seck staalhard tegen de netten gebuffeld. 2-1 – meteen ook de ruststand.

De troepen van Philippe Clement trokken ook na de koffie in het offensief. Samatta had nog medeleven met een flinke blunder van Martos, maar Ndongala kende minder compassie met z’n ex-club. Na een vleugje magie van Pozuelo vlamde de Congolees het leer in één tijd tegen de netten. 2-2, de o zo stabiele defensie van Charleroi zag al een halfuur lang sterretjes.

Een razendspannend slot diende zich in terwijl Felice Mazzu en de zijnen zich opnieuw van onder de beknelling voetbalden. Tóch bleven de kansen voor een prima Genk. Een gevaarlijke vrije trap leverde niets op, Karelis botste na een counter uit het boekje op een geweldige parade van Mandanda. Maar dé kans op de drie punten was nog voor Aidoo. De verdediger had maar voor het binnenleggen, maar na lang getalm lag Mandanda -wellicht de man van de match- toch alweer in de weg. Ondanks de leuke pot voetbal en tonnen intensiteit kwam er geen winnaar meer. 2-2. Charleroi staat op een vierde stek, Genk volgt een plek lager met één puntje minder.

