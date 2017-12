HERBELEEF hoe Anderlecht krappe zege boekte tegen Eupen

Zestien punten. Zoveel bedraagt voor Anderlecht momenteel de kloof met autoritair leider Club Brugge. Vanavond kunnen de Brusselaars die voorsprong enigszins verkleinen. Dan zal er wel afgerekend moeten worden met hekkensluiter Eupen - dat vorig weekend aan de Kehrweg tegen STVV voor het eerst dit seizoen voor een clean sheet zorgde. Anderlecht heeft voor eigen volk ongetwijfeld iets recht te zetten na de blamage in Jan Breydel (5-0).



Doet Anderlecht wat het moet doen, of zorgt Eupen voor een stunt in het Astridpark? Het antwoord ontdekt u vanaf 20u30 LIVE op HLN.be!