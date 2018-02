Herbeleef hoe Anderlecht de boot in ging aan zee

Vanavond nemen KV Oostende en RSC Anderlecht het tegen elkaar op in de Versluys Arena. Oftewel Marc Couckes oude club tegen zijn nieuwe. KVO speelt dus voor het eerst onder Peter Callant, de vervanger van Coucke. En Callant zal graag een beter Oostende zien dan dat van de voorbije weken. De Kustboys pakten slechts 1 op 9 en bekleden zo de 14de plaats in het klassement.



Bij Anderlecht loppt het al een tijdje in het honderd. De landskampioen brengt nauwelijks goed voetbal op de mat en morst voortdurend met punten. Zoals vorige speeldag tegen KV Mechelen. De laatste in de stand die al zes wedstrijden niet kon scoren, deed dat maar liefst twee keer tegen het grote Anderlecht en dat schoot bij zowel supporters als coach in het verkeerde keelgat. Het belooft dus een moeilijke opdracht te worden in de Versluys Arena.



Volg alles hier LIVE vanaf 18u.