HERBELEEF hoe AA Gent rivaal Club eerste nederlaag sinds 25 oktober aansmeerde

Zondagmiddag is de Ghelamco Arena het decor voor dé topper van de 24e speeldag: Gent ontvangt leider Brugge. Gent kan mits een overwinning dichter bij Anderlecht sluipen dat later op de avond te gast is op Sclessin. Bij de Gentenaren is Asare nog niet wedstrijdfit. Wintertransfer Rosted wordt wel in de basiself verwacht.



Leider Club Brugge kan al teren op een voorsprong van 12 punten op eerste achtervolger Charleroi. De misstap tegen Antwerp werd deze week doorgespoeld met een thuisoverwinning tegen de buren uit Oostende. Leko kan straks geen beroep doen op sterkhouder Poulain. Denswil keert terug uit schorsing. Benieuwd of ook de troepen van Vanderhaeghe voor de bijl gaan.



Volg alles hier LIVE vanaf 14u30.