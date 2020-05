Hendrik Van Crombrugge slaat eerste voorstel Anderlecht af FDZ/PJC

13 mei 2020

06u24 0

Anderlecht praat met Hendrik Van Crombrugge (27) over een contractverbetering. Op een eerste aanbod is de doelman niet ingegaan, zo vertelde zaakwaarnemer Gunther Thiebaut bij RTBF. Gisteravond gaf Thiebaut meer duiding: “Het eerste voorstel was niet wat wij gehoopt hadden, maar wij verwachten dat we wel een akkoord zullen vinden. Ons doel is niet om te vertrekken, integendeel zelfs. We willen ook geen druk zetten - er is veel respect voor Kompany en Verschueren, die ons de kans op een stap hogerop gaven - en beseffen dat er andere prioriteiten zijn.” Er is interesse uit de grote competities.

