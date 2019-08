Hendrik Van Crombrugge, een doelman van straffe reddingen Redactie

01 augustus 2019

Hendrik Van Crombrugge staat dicht bij een transfer naar Anderlecht. De doelman van Eupen speelde zich de voorbije seizoenen geregeld in de kijker. Zijn goeie prestaties leverden hem in juni een eerste selectie voor de Rode Duivels op. Hendrik Van Crombrugge, een doelman van straffe reddingen. De beelden in bijgevoegde video spreken voor zich.