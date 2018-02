Hein ziedend: "Niet om aan te zien. Onvoorstelbaar voor mannen met zoveel ervaring" - Kums: "Ik sta niet op lijst" ODBS/EVN

04 februari 2018

22u36 27 Jupiler Pro League Anderlecht speelde een dramatisch slechte eerste helft tegen KV Mechelen. Paars-wit mocht blij zijn dat het slechts met 1-2 ging rusten. Vanhaezebrouck reageerde tijdens de pauze met twee wissels (Gerkens en Chipciu kwamen erin voor de teleurstellende jongeren Azevedo en Lokonga), na de match met striemende kritiek aan het adres van zijn ploeg. Vooral de zogenaamde sterkhouders moesten het ontgelden.

"In die eerste helft hebben we getoond dat we geen goeie ploeg zijn", stak Vanhaezebrouck van wal. "Hoe we achteraan in de problemen komen, hoe we achteruit lopen, hoe het middenveld problemen kent,... het was niet om aan te zien. Hoe we de kansen weggaven ook. Ik vind dit onvoorstelbaar voor mannen met zoveel ervaring."

HVH had het over 25 "afwezige" minuten in die eerste helft. "Van onvoorstelbaar zwak niveau was dat. Communicatie nihil. Echt onaanvaardbaar op dit niveau. Waar waren wij, waar was het team, waar waren de sterkhouders? Zij die altijd vooropstaan als er gesproken wordt op Anderlecht en ze het hebben over ik, ik, ik?"

Kums: "Ik sta niet op de lijst"

Naast de belabberde prestatie kampt paars-wit ook -opnieuw- met een penaltycomplex. Na Saief tegen Waasland-Beveren miste nu ook Morioka tegen KV Mechelen een strafschop op de winner. De reactie van Sven Kums na de wedstrijd roept toch vraagtekens op."We moeten niet schieten op die jongen, hij is nieuw en pakte zijn verantwoordelijkheid", aldus Kums. Allee is het al de zoveelste penalty die we missen en weer eentje die ons punten kost." Op de vraag waarom hij de strafschoppen niet trapt, kwam Kums met een verrassend antwoord. "Ah, maar ik sta niet op de lijst. Anders zou ik wel willen schieten. Er zijn spelers aangeduid die moeten trappen en Morioka stond als eerste."