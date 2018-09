Hein voelt vertrouwen ondanks bekerblamage: "Ik zit nog stevig op mijn stoel" Mathieu Goedefroy

28 september 2018

14u39 1 Jupiler Pro League "Crisis, crisis, moet ik nu écht zeggen dat het crisis is?" Hein Vanhaezebrouck verzuchtte het de dag na de bekerblamage tegen tweedeklasser Union. Voor de verzamelde pers beweerde hij zelf nog vertrouwen te voelen van Marc Coucke. "Ik zit hier toch nog stevig op mijn stoel."

Beginnen doen we met la petite histoire: in zijn betoog had Hein vanmiddag een kleine veeg uit de pan zitten voor Geert De Vlieger. De ex-doelman tweette als analist voor Play Sports dat het nu "écht crisis is" in het Astridpark. "Chapeau hoor", zei Vanhaezebrouck daarover. "Als je zoiets tweet vlak na de wedstrijd... Dat je je daarmee als ex-profvoetballer moet bezighouden."

Over naar dat andere sujet: de positie van Hein zelf. "Ik heb de voorzitter gisterenavond na de wedstrijd tegen Union nog aan de telefoon gehad. We hebben goed gesproken, van man tot man. Ik denk dat wij heel goed weten wat de situatie is. Hij wordt zelf ook aangepakt in de media", aldus de coach van paars-wit. "We hebben allebei het beste voor met de club en willen goede resultaten neerzetten. Dat is duidelijk voor hem, voor mij, voor alle mensen die met de club bezig zijn."

En dus - zo zegt Hein - is zijn positie niet in gevaar. "Mijn stoel staat hier nog altijd stevig vast", klonk het. "En David (de perswoordvoerder die naast Hein zit op persconferenties, red.) lijkt mij niet het type om er aan te zagen." Tegelijk kon Vanhaezebrouck niet nog eens om het woord crisis heen dansen, al deed hij zijn uiterste best. "Crisis, crisis, crisis... Schrijf maar dat het crisis is. Moet ik dat echt zelf zeggen?", klonk het geërgerd. "Ik ga me niet bezighouden met het feit of mensen nu echt vinden dat het crisis is of niet."

En dus hervat RSCA vanaf vandaag gewoon met goede moed de weg richting een 35ste landstitel. Te beginnen zondag tegen Sint-Truiden.