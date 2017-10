Hein verdedigt Teodorczyk: "Niet enkel goals zijn van tel" Pieter-Jan Calcoen

Jupiler Pro League Hein Vanhaezebrouck is duidelijk over de match tegen Racing Genk: "Winst moet." Maar dat moet mogelijk wel zonder Kums.

Sven Kums is vanwege een kuitblessure een vraagteken bij Anderlecht voor de komst van Racing Genk zondagavond. "Hij moet nog enkele onderzoeken ondergaan", aldus coach Hein Vanhaezebrouck op zijn wekelijkse persbabbel. "Morgen zullen we meer weten." Over Uros Spajic is er wel duidelijkheid: "Hij geraakt niet klaar. Misschien haalt hij Zulte Waregem wel."



Een Waalse collega merkte nadien op dat Lukasz Teodorckzyk nog steeds zijn beste vorm zoekt. Ook tegen PSG miste hij enkele kansen, terwijl hij vorig seizoen nog 22 keer scoorde - het is niet meer de Teo van weleer. "Maar ik ben niet zo negatief als de buitenwereld", nam Hein zijn Pool in bescherming. "Sommige mensen verwachten dat hij blijft scoren als tijdens zijn eerste maanden hier, maar je mag niet vergeten dat Teo ook hard werkt en hoog druk zet. Ook in het samenspel was hij tegen PSG nuttig. Niet enkel goals zijn van tel. Het gaat om het totaalplaatje voor mij."

Met Racing Genk treft Anderlecht zondag een team dat zijn competitiestart miste. "Genk is het seizoen gestart met grote ambities en heeft ook veel kwaliteit - bijna niemand is er in het tussenseizoen vertrokken, terwijl bijvoorbeeld Mata wel kwam. Maar als wij onze achterstand in de competitie niet groter willen laten worden... Kijk, als Club blijft winnen, moeten wij dat ook doen. In dat opzicht is de partij tegen Genk nog belangrijker dan die tegen PSG. We willen een reeks neerzetten."



Tegelijk is Hein op zijn hoede: "Want in België zijn er geen gemakkelijke matchen. Qua spanning hebben wij één van de interessantste competities van Europa. We moeten ons ervan bewust zijn dat Genk een gevaarlijke tegenstander is. De riem mag er absoluut niet af na een toppartij tegen PSG."