Hein Vanhaezebrouck heeft al gesproken met Coucke en hoopt snel op meer duidelijkheid Niels Vleminckx

23 februari 2018

13u33 4 Jupiler Pro League Dat Anderlecht oogste wat het zelf gezaaid had tegen STVV, zegt coach Hein Vanhaezebrouck. “Niet goed genoeg.” Nu de machtsoverdracht door Coucke dichterbij komt, hoopt HVH op de ommekeer. “We hebben al gesproken.”

Over de slechte vorm

“Het was niet goed genoeg tegen KV Oostende en tegen STVV. Dat is duidelijk. We creëerden veel te weinig kansen. Daar hebben we op training deze week veel aandacht aan besteed. Maar je kent dat: op training gaat het goed, maar het is in de wedstrijd dat het moet gebeuren. Gelukkig komen Dendoncker, Kums en Trebel terug. We zitten weer wat beter in de breedte.”

Over het supportersprotest

“Ik moet de supporters bedanken. Ja, die eerste vijf minuten op STVV was er die rookbom, maar nadien hebben ze de ploeg alleen maar gesteund. Daar wil ik de fans voor bedanken. Zelfs toen ze ons opwachten aan de poort van het trainingscomplex na die match, was de teneur positief. Ze begrijpen dat we in een moeilijke situatie zitten. Ze maken zich oprecht zorgen om de toekomst van de club. Daar heb ik respect voor.”

Over Coucke

“Ja, ik heb al gesproken met Coucke. Maar waar dat over ging, dat blijft tussen ons. Hij kan ook nog niet veel doen vooraleer de machtsoverdracht officieel is. Dit weekend zit hij in de tribune. Daarna kunnen we stilaan beginnen bouwen. In ieder geval is het goed dat er dan eindelijk duidelijkheid zal komen. Die woog ook op bepaalde jongens in de spelersgroep. Niet iedereen weet waar hij aan toe is en met wie hij zijn situatie moet bespreken. Duidelijkheid, of dat nu uiteindelijk positief of negatief is, is altijd het beste.”

Over Deschacht

“Ik wil niet weer op zijn situatie terugkomen. Als we iets te communiceren hebben, zullen we wel communiceren. Voorlopig is dat niet het geval. Trouwens: we hebben een soort spelersraad van zeven, acht spelers die voor de beslissing over Deschacht haar mening heeft gegeven. Als ik hoor dat niet alle spelers op de hoogte waren, dan zeg ik: als de vertegenwoordigers van de spelersgroep op de hoogte waren, mag ik er toch vanuit gaan dat alle spelers ingelicht zouden worden.”

