Hein op weg naar Anderlecht: Vanhaezebrouck kan gratis weg in Gent, in Brussel ligt er contract van drie jaar klaar

Een compleet mislukte seizoenstart leidde tot het ontslag van Hein Vanhaezebrouck, maar kan geen afbraak doen aan de drie succesjaren die hij AA Gent bezorgde. Club en trainer gaan als vrienden uit mekaar. Bij Anderlecht ligt een contract voor drie jaar klaar voor Vanhaezebrouck.

Ondanks dat Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte gisteren broederlijk naast mekaar op een persconferentie om hun scheiding in onderling overleg aan te kondigen, ging het om een bedrag van rond de 2 miljoen euro. AA Gent was Vanhaezebrouck 1,5 miljoen euro verschuldigd bij een voortijdige beëindiging van het tot 2019 lopende contract, Vanhaezebrouck had zichzelf contractueel verplicht tot een opstapclausule van 500.000 euro. Het ontslag behelsde zo een slag om 2 miljoen euro, maar beide partijen lieten die bedragen vallen. De consequentie: als een club Vanhaezebrouck vandaag binnenhaalt, hoeft ze niets aan AA Gent te betalen.

Familieman

En belangstelling is er. Herman Van Holsbeeck ontkende gisteravond niet dat er met Hein Vanhaezebrouck een interessante topcoach vrijkomt op de markt. Alle partijen ontkennen dat er al contact tussen Anderlecht en Vanhaezebrouck is geweest, maar goeie bronnen melden ons dat er in het Astridpark een contract voor drie jaar klaarligt voor Vanhaezebrouck. In België blijven is de eerste optie voor familieman Vanhaezebrouck, voor wie gisteren nochtans al enkele buitenlandse clubs concrete interesse toonden. Maar als Vanhaezebrouck naar het buitenland had gewild, had hij dat eerder al kunnen doen. Als coach van Gent legde hij namelijk aanbiedingen van RB Leipzig en Wolfsburg naast zich neer.

Buitenlandse coach voor Gent?

Hein Vanhaezebrouck is de gedroomde coach voor Anderlecht. Bij Gent bewees Vanhaezebrouck dat hij voor gedurfd en dominant voetbal staat en dat is net waar Anderlecht na de passage van René Weiler naar snakt. Hoe dan ook voelt Vanhaezebrouck blijkbaar geen nood aan een sabbatperiode. Het zou dan ook wel eens snel richting Astridpark kunnen gaan de volgende dagen.



Intussen moet AA Gent op zoek naar een opvolger voor zijn succescoach. Voor de match van zondag op het veld van Club Brugge hoeft die niet verwacht te worden. AA Gent ziet in België geen echte alternatieven en zoekt zijn nieuwe coach wellicht in het buitenland, maar concrete pistes zijn er vooralsnog niet. Ivan De Witte en Michel Louwagie willen vooral niet over één nacht ijs gaan. De interlandbreak van volgende week biedt de tijd om rustig de goeie keuze te maken, in de wetenschap dat de opvolger van Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena sowieso een zware erfenis te torsen krijgt.

