Hein na de kritiek: "Mocht ik een boek schrijven over de analisten…"



Pieter-Jan Calcoen

09 februari 2018

13u40 12 Jupiler Pro League Snoeihard was Hein Vanhaezebrouck richting eigen spelersgroep na KV Mechelen. In die mate zelfs dat sommige analisten zich vragen stelden bij zijn communicatie. Commotie die de Anderlecht-coach niet begrijpt: "Ik weet wat ik doe."

"Het was niet om aan te zien." "Bijna had ik mee gefloten met onze fans." "We hebben getoond dat we geen grote ploeg zijn." Na de 2-2 tegen rode lantaarn KV Mechelen uitte Hein Vanhaezebrouck veel kritiek, waarna onze huisanalist Marc Degryse opperde dat Hein moest opletten dat hij op die manier geen extra spelers zou 'verliezen'.

"De analisten…", haalde Vanhaezebrouck de schouders op. "Mocht ik over hen een boek schrijven, het zou een bestseller worden in de categorie 'comedy capers'. Ik schudde éénmalig aan de boom, waarna er veel opgekropte frustratie uitkwam bij de media. Ach, ik weet waar ik mee bezig ben. Trouwens, als spelers niet goed zouden reageren op mijn uitspraken, dan zijn dat jongens waar je geen kampioen mee zult worden. (grijnst) Binnen Anderlecht heb ik deze week een goeie reactie gezien."

Wel herhaalde Hein dat hij meer verwacht van zijn ervaren pionnen. "Iedereen moet zijn niveau optrekken, maar het zijn de ouderen die de jongeren moeten helpen. En ik ben ook verantwoordelijk, hé. Ik ben zelfs de eindverantwoordelijke. Of ik fouten gemaakt heb? (zucht) Misschien wel, maar ik ga daar niks over zeggen."

Voor de verplaatsing naar KV Oostende kan paars-wit geen beroep doen op Adrien Trebel. Hij is out. "Maar wellicht haalt hij wel STVV", besloot HVH.