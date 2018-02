Hein kijkt uit naar komst Coucke: "Duidelijkheid is belangrijk voor iedereen" Mathieu Goedefroy

16 februari 2018

23u56 0

Na de linkse hoek van Oostende, volgde de rechtse vuist van Sint-Truiden. Anderlecht ligt uitgeteld op de grond. Nul op zes maakt zich meester van de titelverdediger, maar na afloop van de partij op Stayen stond Vanhaezebrouck zonder scrupules de pers te woord. Op de vraag of de intrede van nieuwe baas Marc Coucke binnen enkele weken soelaas kan brengen, was het antwoord glashelder. "Duidelijkheid is belangrijk voor iedereen."