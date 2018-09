Hein heerlijk ironisch tegen onze Anderlechtwatcher: "De crisis is vermeden"

23 september 2018

Het was een amusante Hein Vanhaezebrouck die de pers vanavond te zien kreeg na de last minute-zege tegen Standard. De coach van Anderlecht zag zijn kans schoon om onze Anderlechtwatcher Pieter-Jan Calcoen met een knipoog een veeg uit de pan te geven. "Crisis, de crisis is vermeden", klonk het niet een beetje ironisch. "Maar als we verloren hadden, had ik weer dezelfde plaat gedraaid als de voorbije weken."