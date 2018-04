Heerlijke treffer van Hupperts zet Lokeren op weg naar gouden zege op het veld van Antwerp Redactie

23 april 2018

21u14 7 Antwerp ANT ANT 1 einde 2 LOK LOK Lokeren Jupiler Pro League Lokeren heeft in de laatste wedstrijd van de vijfde speeldag in play-off 2B met 1-2 gewonnen van Antwerp. In het klassement verstevigen de Waaslanders hun leidersplaats in de groep. Met 11 punten hebben ze vier punten meer dan STVV en Antwerp.

Antwerp begon nochtans goed aan de partij. De jongens van coach Bölöni namen het initiatief en creëerden een rist kansen. Nazaryna kon al na amper drie minuten de score openen maar miste. Hij zette zo meteen de toon voor de eerste periode. Antwerp had het balbezit en voetbalde enkele goeie mogelijkheden bij elkaar maar onder meer Jelle Van Damme, Rodrigues en Hairemans konden het overwicht niet omzetten in een doelpunt. Zo gingen we rusten met 0-0.

Tien minuten na de pauze kwam Lokeren dichtbij de openingstreffer maar Skulason trof in dezelfde actie twee keer het doelhout. Het bleek uitstel van executie want een kwartier later hing de bal toch tegen de netten. De Nederlander Guus Hupperts verschalkte Bolat met een knap afstandsschot.

Antwerp liet de schouders niet hangen en scoorde vrijwel meteen tegen. Nadat Ardaiz na een mooie actie de lat raakte met een schot, tikte Arslanagic de rebound binnen.

Acht minuten voor tijd kwam Miric bij Lokeren Söder vervangen en de wissel van Peter Maes loonde vrijwel onmiddellijk. Na een slipper van Arslanagic zette de Serviër de bezoekers op 1-2. Dat was meteen de eindstand.

In dezelfde poule won Eupen zaterdag met 2-3 bij STVV en speelden KV Oostende en Beerschot Wilrijk 2-2 gelijk aan de kust. Komend weekend staat de zesde van tien speeldagen op het programma. Zaterdagavond (20u) speelt Eupen gastheer voor Lokeren en neemt STVV het thuis op tegen Oostende (20u30). Zondagnamiddag (14u30) staat de derby in het Olympisch Stadion tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp op het programma.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

STVV