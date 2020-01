Heerlijke goals op Sclessin: bekijk hier de pareltjes uit Standard - KV Oostende Redactie

24 januari 2020



Standard heeft de 23ste speeldag in de Jupiler Pro League ingezet met een overwinning. De Rouches moesten voor eigen publiek diep gaan tegen KV Oostende, maar trokken met 2-1 aan het langste eind. Mergim Vojvoda en Kostas Laifis wisten in het slotkwartier de Oostendse openingstreffer van Jelle Bataille uit. Standard springt over Charleroi naar de vierde plek, KVO blijft voorlaatste. Bekijk hierboven de samenvatting.