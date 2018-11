Hazard en De Belder zetten scheve situatie voor Cercle volledig recht Luc Verweirder

03 november 2018

22u00 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Kylian Hazard en Dylan De Belder sleepten voor Cercle Brugge een verdiende en noodzakelijke overwinning uit de brand in de slotminuten tegen Moeskroen. Door een gemiste strafschop van Cardona en een owngoal van Taravel had de Vereniging zichzelf in een zeer lastig parket gemanoeuvreerd, maar door deze driepunter kruipt het weer wat verder van de degradatieplaatsen weg.

Veertiende speeldag en veertiende keer een gewijzigde opstelling bij Cercle Brugge, waar Guyot noodgedwongen zijn herstelde kapitein Lambot op de positie van de geblesseerde Vitinho (zelf al de vervanger van Palun) posteerde. Ook Omar, De Belder en Gakpé verdwenen naar de bank voor Etienne, Cardona en Hazard. Bij Moeskroen startte Godeau voor Bakic, de wissel die vorige dinsdag tegen Gent reeds succesvol bleek. Dussenne schoof daardoor naar het middenveld.

Guyot, op de sociale media zwaar op de korrel genomen na de pijnlijke slotminuten in Eupen, stuurde zijn troepen vol in het offensief. Scoren lukte de Bruggelingen echter niet, zelfs niet vanop de elfmeterstip en tegen een Moeskroen in ondertal. Gulan haakte halfweg het eerste bedrijf de doorgebroken Mercier en mocht vervroegd onder de douches, maar Cardona trapte de penalty slap binnen bereik van Butez. De Franse sluitpost van de grensploeg hield vervolgens ook Lambot (vanop een meter) en Tormin van een goal af. En wie morst met de kansen, krijgt daarvoor vaak een dure rekening gepresenteerd. Taravel kopte een vrijschop voorbij zijn eigen doelman, de derde owngoal al dit seizoen voor Cercle en een horrorscenario voor Guyot.

Dat Moeskroen zich tot verdedigen beperkte, viel in de gegeven omstandigheden wel te begrijpen. Dat Cercle zich een halfuur lang op de rood-witte muur bleef te pletter lopen, was dat veel minder. Guyot gooide met De Belder, Gakpé en de herstelde Gianni Bruno vrij snel al zijn offensieve troeven op tafel, maar slechts heel sporadisch benutte de thuisploeg de weinige ruimte die er op de flanken lag. De ingevallen De Belder miste een goeie voorzet van Etienne. Cardona mikte via Butez voorlangs na een goeie actie van Tormin. En Kylian Hazard plaatste het leer te zwak in de handen van Butez.

Maar uiteindelijk kreeg Cercle toch loon naar werken. Het was Kylian Hazard die bij het ingaan van het laatste kwartier een afgeslagen voorzet van Gakpé in twee keer hard in het dak van het doel kogelde. Meteen de eerste treffer van het jongere broertje van Eden en Thorgan in de Jupiler Pro League, in zijn eerste volledige wedstrijd voor Cercle. Het werd de aanzet tot een zinderend slot, waarin De Belder de winnende treffer binnenschoof na doorkoppen van Bruno.

Het scenario van de zomermatch op Antwerp, waar Cercle ook een uur met een man meer speelde maar wel verloor, herhaalde zich dus niet. En Laurent Guyot heeft, één speeldag voor het einde van de heenronde, al meer dan de helft van zijn beoogde 30 punten op zak.