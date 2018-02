Hattrick van Teo helpt Anderlecht en Coucke aan 5-3 tegen Moeskroen Niels Vleminckx

25 februari 2018

16u36 40 Jupiler Pro League Goals, spanning en zowaar een hattrick van Teodorczyk. De eerste wedstrijd die Marc Coucke kwam bekijken van zijn Anderlecht was meteen eentje om te onthouden.

Er zijn zo van die perfecte voetbalweekends #andmoe 4-0 met Theo, Theo en Theo !!! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Te rap gesproken : 4-2 #andmoe Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Merci aux supporters dus RSCA pour accueil très chaleureux!

Dank aan de RSCA fans voor zeer hartelijk onthaal!

Binnenkort aan het werk, bientôt au boulot 💪💪😅😅 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Anderlecht begon niet onaardig aan de match. Geduldig in de opbouw, redelijk hoge pressing. De altijd degelijke Pieter Gerkens mikte na een carambolle net naast. De Franstalige tv-commentatoren hadden het meteen over het Marc Coucke-effect.

Het valt te hopen dat het effect van de nieuwe baas op toch een stuk groter zal zijn dan wat paars-wit de daaropvolgende dertig minuten serveerde. Als tien laterale passes een doelpunt zouden opleveren, Anderlecht won met 30 goals verschil. Vooral Morioka blonk uit in het breedtikken – tot onvrede van de fans. Je kan het ze moeilijk kwalijk nemen.

Alleen had Anderlecht het geluk dat het met Moeskroen nu niet bepaald een zwaargewicht als tegenstander had. Ploeg in crisis, net van trainer gewisseld.

Het is die middelmatigheid waarvan Anderlecht profiteerde. Teodorczyk kopte door naar Gerkens, die Morioka bediende. 1-0. Marc Coucke sprong recht, vloog Roger Vanden Stock respectvol om de nek en trakteerde de rest van de eretribune op high fives. Een zeldzaam hoogtepunt. Na tientallen minuten zonder noemenswaardig matchfeit ging Morioka liggen na licht contact. Domme maar terechte penalty. Teo of all people trapte de bal hard binnen. 2-0, rust.

De tweede helft kabbelde in het begin voort aan het tempo dat je kan verwachten van een match die schijnbaar gespeeld is bij de rust. Tot ene Teodorczyk – u leest het goed – voor een tweede keer voor een stroomstoot zorgde. Goede voorzet van Saief, de spits kopte binnen. Twee goals in één match voor de Pool: hoe lang was dát niet geleden? Het hele stadion dat 'Teo' scandeerde: hoelang was dát niet geleden? Even later was het zelfs weer tijd voor een hattrick. De letters w, t en f flitsten op social media. Teo terug: het zal toch niet?

Grappig was het ook te zien hoe Marc Coucke reageerde op de plotse goals van zijn spits. De nieuwe voorzitter had voor de wedstrijd enkele minuten intensief gesproken met Teo. Coucke sprong, danste en zocht nadrukkelijk oogcontact met de Pool. Dat die meer oog had voor zijn maten op de Anderlechtse bank: het zal wel. Een hattrick, dat blijft bij. En zeggen dat hij de kans op zijn vierde nog miste.

Dat is dan het Coucke-effect, zeker? “Er zijn van die perfecte weekends”, zei de nieuwe sterke man op Twitter. Iets te vroeg getweet. Drie minuten later stond het 4-2. Opeens maakte het paars-witte schip water. Bijna 4-3. Vanhaezebrouck werd gék op de bank. Corner. Tóch 4-3. Nog zeven minuten. Bibberen, beven. Tot Bailly de regels van de zwaartekracht vergat en Morioka de 5-3 gunde.

Soit. Er was ten minste weer iets te beleven in het Park.