Hasi volgt Mazzu niét op bij Racing Genk, Wolf topkandidaat KDZ

17 november 2019

09u55 6 Jupiler Pro League Racing Genk moet alweer een naam schrappen van het lijstje met mogelijke opvolgers van Felice Mazzu. Besnik Hasi is namelijk niet langer kandidaat om de nieuwe trainer van de landskampioen te worden. Daardoor wordt Hannes Wolf allicht de nieuwe coach van de Limburgers.

Hasi was afgelopen donderdag in ons land voor een gesprek met technisch directeur Dimitri de Condé. Sportief zaten beide partijen snel op dezelfde lijn. De onderhandelingen liepen spaak op het financiële luik, Hasi - en zijn assistent Bernd Thijs die eveneens zou meekomen naar Genk - liggen nog onder contract in Saudi-Arabië bij Al Raed. Daar waren ze niet van plan om hun coach én hun assistent zomaar te laten vertrekken, waardoor het erg dure operatie zou worden om de twee ex-spelers van Genk weg te halen uit het Midden-Oosten. Door het afhaken van Hasi, wordt de Duitser Hannes Wolf zo goed als zeker de nieuwe trainer van de Limburgers.