Haroun ziet ook na carrière rol bij Antwerp zitten: "Een beetje à la Simons" SJH

21 december 2018

07u31 0 Jupiler Pro League In september legde Antwerp zijn kapitein Faris Haroun (33) voor één extra seizoen vast. De middenvelder is één van de steunpilaren van Laszlo Bölöni’s elftal. Daarmee is de kous nog niet af voor Haroun. Hij wil graag na zijn spelerscarrière nog een rol bij de Great Old spelen.

Haroun ligt nog vast tot midden 2020, maar daar hoeft het voor hem niet bij te blijven. De middenvelder is een vaste waarde onder Bölöni en ziet zich nog een tijdje doorgaan. “Hoelang ik nog wil spelen? Nog tien jaar. Dan zal ik 43 zijn. (lacht) Neen, ik denk toch dat ik na dit seizoen nog twee jaar in mijn mars heb. Ik voel me hier goed. Bij Genk en Germinal Beerschot was dat ook het geval. Bij Cercle misschien ietsje minder omdat ik daar in moeilijke omstandigheden terechtkwam. Maar het respect was nooit zo groot. De fans appreciëren me en het bestuur steunt me. Ik ben ook al twee keer beloond met een beter contract. Ik heb hier iets betekend. Ik maakte samen met Owusu en Hairemans de promotie mee van Antwerp. Wij zijn de enige drie overblijvers van dat succesverhaal.”

“Nog 3 jaar voetballen”

Haroun kijkt al verder en ook na zijn spelerscarrière hoopt hij bij Antwerp te kunnen blijven. “Ik heb eigenlijk geen zin meer om hier nog te vertrekken. Intussen heb ik hier in de buurt ook een huis gekocht. Als er straks een riante aanbieding uit China of Dubai komt die zo fenomenaal is dat ik ze niet kan weigeren, zou ik zelfs nadien graag terugkomen. Ik heb het bij de laatste contractbesprekingen al aangekaart dat ik me ook naast het veld nog iets zie doen voor Antwerp. Een beetje à la Simons bij Club Brugge. Niet zozeer als hulptrainer of zo. Ik weet nog niet in welke rol, maar dat is mijn plan. Het is natuurlijk afwachten of het bestuur hierin wil meegaan, maar in het ideale scenario ga ik nog een drietal jaar op dit niveau verder en blijf ik daarna bij de club actief. Dat is in elk geval mijn plan. Als het moeizamer zou gaan, ben ik ook niet bang om een stap opzij te zetten en het aan de jongeren over te laten. Ik ben goed genoeg met mijn geld omgegaan om niet te moeten blijven spelen tot mijn enkels en knieën helemaal versleten zijn.”