Harde aanpak beloofd na nieuwe racisme-rel: desnoods boetes van 5.000 euro en matchen zonder publiek

10 februari 2018



Een nieuw racistisch incident donderdagavond in Jan Breydel zet bij iedereen kwaad bloed. De voetbalbond, de Pro League, Club Brugge én de politie beloven maatregelen.

Amper enkele dagen nadat Charleroiverdediger Francis N'Ganga zijn beklag maakte over oerwoudgeluiden in Jan Breydel, was het donderdagavond opnieuw van dat. Deze keer klaagde Standardspeler Paul-José Mpoku de racistische bejegeningen van (een deel van) het Brugse publiek aan. Het nieuwe incident kwam er op een moment dat Club Brugge zelf al een stevig signaal gaf door zijn clubslogan 'No Sweat/No Glory' op de trainingspakken van de spelers én op de stadionschermen aan te vullen met 'No Racism'. Club liet gisteren weten "zich uitdrukkelijk te distantiëren van elke vorm van discriminatie": "We hebben in het verleden al supporters die zich discriminerend uitlieten geïdentificeerd en zelf een stadionverbod opgelegd. In samenwerking met de politie zullen we dit blijven doen." De Brugse politie is alvast bezig met een onderzoek naar de incidenten.

Ook bij de voetbalbond reageren ze fel. "Dit is onaanvaardbaar", aldus bondsvoorzitter Gérard Linard. "We gaan samenzitten met de Pro League om oplossingen te zoeken die voor iedereen werken en het echte probleem aanpakken."

De Pro League blijft niet bij de pakken zitten. "Ik wil onderlijnen dat de clubs grote inspanningen doen en dat Club Brugge zelfs zijn slogan aanpaste", zegt CEO Pierre François. "Maar ik wil een debat met alle clubs en heb daarover een nota met een actieplan voorbereid voor de zitting van de Pro League van 20 februari. Wie betrapt wordt op racisme, moet vervolgd worden. Omdat de clubs inspanningen leveren, zijn boetes van 5.000 euro en wedstrijden achter gesloten deuren pas het ultieme wapen. Maar ik kan wel zeggen dat het ook gedaan zal zijn met de boetes van 500 euro."

Club moet zich volgende vrijdag alvast bij het bondsparket verantwoorden voor de spreekkoren tegen N'Ganga. Komende week volgt wellicht dezelfde procedure voor de feiten van donderdag.