Harbaoui zet buren behoorlijke pad in de korf Eddy Soetaert

25 februari 2018

22u29 2 Jupiler Pro League Hamdi Harbaoui kreeg twee kansen in een wedstrijd waarin hij voor het overige niet voorkwam. De eerste miste hij knullig, de tweede trapte hij - 85 minuten ver - vanop de stip vaardig in de bovenhoek. Als KV Kortrijk, dat nog wel zesde blijft, deze wedstrijd moest winnen om in het vooruitzicht van twee resterende toppers de play-off 1 te halen, dan legden de buren hen wel een behoorlijke pad in de korf.

Er zijn zekerheden in de Zuid-West-Vlaamse derbygeschiedenis. Zoals: dat de thuissupporters prei gooien naar Sammy Bossut. Het leidde ertoe dat scheidsrechter Lambrechts die zijn zieke collega Dierick verving, de preistalen naar de zijlijn mocht dragen, allicht met de boodschap ze goed te bewaren voor zijn soepgroenten van vanmiddag. En ook zoals: dat het nooit makkelijk is voor Kortrijk om wat te halen tegen de buren.





Glen De Boeck had bij de start van de laatste wedstrijd van het weekend anders duidelijk zicht op de situatie. Hij moest gaan voor doelpunten. Collega Dury gunde Kortrijk wel de play-off 1, dat zei hij toch in de aanloop naar de geladen derby, maar... hij wou natuurlijk wel eerst die ene match winnen. Dury moest schuiven in zijn elftal want Coopman en Kaya vielen uit met lichte blessures en De Ryck meldde ziek af. Daarom koos de Essevee-coach voor een driemansdefensie om het centrum af te dekken en twee extra flankspelers om de snelle mannen Chevalier en Ouali af te stoppen. Zeg maar bij balverlies een 5-4-1 waar de thuisploeg te zelden doorheen kwam. Het rendeerde. En het werd meteen de eerste thuisnederlaag voor Glen De Boeck.

Kortrijk dreigde wel meteen maar de knal van Chevalier en de kopbal van Kumordzi kwamen recht op de borst van Bossut terecht. Eén keer maar moest de Waregemse goalie echt ingrijpen, net voor de pauze, toen Perbet gekruist uithaalde maar Bossut duwde de bal kundig uit de baan.

Zulte Waregem had blijkbaar last om in de vrieskou op temperatuur te komen, maar slaagde daar na een halfuur toch in. De beste kans van de eerste helft was zelfs met voorsprong voor Hamdi Harbaoui. Ineens kreeg hij van Heylen een panklare bal aangereikt maar hij miste compleet zijn schot.

Kortrijk kon onvoldoende lang druk op de ketel zetten. Chevalier kon net niet hoog genoeg klimmen om een fraaie voorzet van Ouali in te koppen en Makarenko richtte zijn omhaal na een afgeweerde corner iets te hoog om het net te doen trillen.

Essevee nam zijn tijd. Het kwam dicht bij een doelpunt toen de ingevallen Theo Bongonda een overhoekse schuiver afleverde die maar heel even voorbij de verste paal gleed. Maar toen hij nog eens op snelheid het strafschopgebied in ging en daar met Kaminski duelleerde, zette D'Haene hem een voetje, goed voor een strafschop, goed voor de 0-1 want Hamdi Harbaoui zorgde voor een scherp vonnis. Kortrijk met 60% balbezit verdiende meer, maar door een gebrek aan efficiëntie ook niet alles. Als het de play-off 1 wil halen, zal het vooral daaraan moeten werken tegen Brugge en Charleroi.