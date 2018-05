Hans Vanaken verkozen tot Profvoetballer van het Jaar Redactie

14 mei 2018

21u49 0 Jupiler Pro League Hans Vanaken is door zijn collega's verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De draaischijf van Club Brugge haalde het voor ploegmaat Ruud Vormer en Junior Edmilson. Vanaken volgt op de erelijst Youri Tielemans op.

Vanaken blonk pas na Nieuwjaar écht uit. Met zijn haarfijne passes kon hij als geen ander een match openbreken. Uiteindelijk eindigde hij dit seizoen nog maar eens met dubbele cijfers: 11 goals en 12 assists. Kortom: belangrijk aandeel in de titel van blauw-zwart.

Vanaken kreeg de trofee uit handen van bondscoach Roberto Martínez. Na Jan Ceulemans (1984, 1985, 1986), Marc Degryse (1988), Lorenzo Staelens (1994), Timmy Simons (2003), Ivan Perisic (2011), Carlos Bacca (2013) en Victor Vazquez (2015) is hij de achtste speler van Club Brugge die op de erelijst verschijnt.

PROFVOETBALLER VAN HET JAAR

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 358ptn

2. Ruud Vormer (Club Brugge) 272ptn

3. Junior Edmilson (Standard) 168ptn

4. Anthony Limbombe (Club Brugge) 128ptn

5. Mehdi Carcela (Standard) 123ptn

ROOKIE VAN HET JAAR (BESTE SPELER ONDER 23J)

1. Wesley (Club Brugge) 211ptn

2. Samuel Kalu (AA Gent) 147ptn

3. Hassane Bande (Mechelen) 125ptn

De 21-jarige Braziliaan kreeg 211 punten achter zijn naam en hield in de verkiezing Samuel Kalu (KAA Gent/147 ptn) achter zich. Hassane Bandé, die KV Mechelen verliet voor Ajax, werd derde met 125 punten. Wesley, sinds 2016 in blauw-zwart shirt, had met elf competitiedoelpunten een groot aandeel in de vijftiende landstitel van Club Brugge. Op de erelijst is de Braziliaan de opvolger van Landry Dimata.

COACH VAN HET JAAR

1. Ivan Leko (Club Brugge) 668ptn

2. Sa Pinto (Standard) 329ptn

3. Philippe Clement (Genk/W-Beveren) 279ptn

Ivan Leko volgde Michel Preud'homme op als coach van Club Brugge en deed dat ondanks de vroege Europese uitschakeling met verve. Leko heeft met succes zijn eigen spelbeeld kunnen overbrengen op de groep.

Roger Vanden Stock krijgt Lifetime Achievement Award

Roger Vanden Stock kreeg een staande ovatie van de zaal. De ex-Anderlecht-voorzitter ontving de Lifetime Achievement Award. Vanden Stock verkocht dit seizoen zijn club aan Marc Coucke.

Lardot Scheidsrechter van het Jaar

Ook Jonathan Lardot werd op het gala in de bloemetjes gezet. Die laatste werd door de voetballers verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar. Xavier Mercier (Cercle Brugge) is de beste speler van tweede klasse. Lokeren heeft dan weer de beste grasmat in de Jupiler Pro League. Gent en Club wonnen de Pro League + award (beste community-werking).

Erelijst Profvoetballer van het Jaar

1984 Jan Ceulemans

1985 Jan Ceulemans

1986 Jan Ceulemans

1987 Juan Lozano

1988 Marc Degryse

1989 Marc Emmers

1990 Marc Degryse

1991 Enzo Scifo

1992 Philippe Albert

1993 Pär Zetterberg

1994 Lorenzo Staelens

1995 Marc Degryse

1996 Luc Nilis

1997 Pär Zetterberg

1998 Pär Zetterberg

1999 Souleymane Oulare

2000 Marc Degryse

2001 Walter Baseggio

2002 Wesley Sonck

2003 Timmy Simons

2004 Aruna Dindane

2005 Vincent Kompany

2006 Mbark Boussoufa

2007 Mohamed Tchité

2008 Milan Jovanovic

2009 Mbark Boussoufa

2010 Mbark Boussoufa

2011 Ivan Perisic

2012 Matías Suárez

2013 Carlos Bacca

2014 Thorgan Hazard

2015 Víctor Vázquez

2016 Sofiane Hanni

2017 Youri Tielemans

2018 Hans Vanaken