Hanni praat openhartig over vertrek: "Ook Coucke wou dat ik bleef, maar ik was klaar met Anderlecht" Manu Henry

20 februari 2018

17u57

Een afscheid door de grote poort werd het bij Anderlecht hoegenaamd niet voor Sofiane Hanni. In Sport/Voetbalmagazine praat de Algerijn voor het eerst over zijn vertrek in de wintermercato. "Ik was klaar met Anderlecht."

Van onze Jupiler Pro League richting de Russische Premier League. Nochtans kon Hanni ook rekenen op interesse vanuit Engeland. Het Burnley van Steven Defour was gecharmeerd. "Voor hetzelfde geld speel je dan volgend jaar in de Championship", vertelt Hanni. "Ik heb geprobeerd een evenwicht te vinden tussen een sportief interessant project - elk seizoen Europees spelen en voor de titel strijden - en een club waar ik mij financieel kon verbeteren. Bij Spartak Moskou heb ik beide. Via Rusland kan ik op termijn ook een stap hogerop zetten."

Hanni stond al langer op de radar van het huidig nummer drie in Rusland - Spartak staat na 20 speeldagen op acht punten van leider en stadsgenoot Lokomotiv Moskou. In november werden de eerste contacten gelegd. "Spartak Moskou zocht een nummer tien en ik stond op de shortlist. Tot januari hoorde ik niets meer, maar toen ik met Anderlecht op stage was in Spanje, kreeg ik de bevestiging dat ik de eerste keuze was voor Spartak. De Russen hebben het dan opnieuw laten aanslepen omdat ze dachten dat ik Europees niet speelgerechtigd was. Alles kwam in een stroomversnelling na de competitiehervatting tegen Genk waarin ik scoorde en toen ze begrepen dat ik Europees wel mocht spelen. Voor de match tegen Standard zijn alle partijen tot een mondeling akkoord gekomen." (lees hieronder verder)

Knuffel van Roger Van den Stock

Met 10 goals en 14 assists had Hanni vorig seizoen ontegensprekelijk een belangrijk aandeel in de landstitel van paars-wit. Toch lag hij nooit in de bovenste schuif bij de fans - die hem meer dan eens gemakzucht verweten. De situatie werd onhoudbaar. "Halfweg het seizoen je aanvoerder verkopen, is niet logisch", stelt Hanni. "Maar iedereen moet begrijpen dat mijn situatie speciaal was door die hele issue met de supporters. Het bestuur zat er ook mee verveeld. Op een dag vroeg Roger Vanden Stock mij op de man af of ik wilde blijven. Ik heb 'nee' geantwoord. De voorzitter begreep mijn situatie: om mij te troosten na een match waarin ik was uitgefloten, pakte hij mij al eens goed vast in de kleedkamer. Hij kon niet vatten waarom de supporters zich zo op mij afreageerden. Hij zei: 'Ik ben ontgoocheld dat we een van onze beste spelers verliezen. Maar ik kan je niet tegen je zin op Anderlecht houden aangezien je hier niet meer gelukkig bent." (lees hieronder verder)

"Marc Coucke wilde blijkbaar ook dat ik bleef, maar ik was klaar met Anderlecht en België. Ik ben dus blij dat het bestuur zijn menselijke kant heeft getoond en mij niet heeft proberen te blokkeren. Het is ook niet zo dat ze met mij hebben zitten leuren. Allez, zo heb ik dat toch niet ervaren. Roger en Herman hebben een paar keer aangedrongen: wil je echt vertrekken? Ze hebben aanbiedingen van vijf en zes miljoen euro geweigerd. Waren ze enkel uit op geld, dan hadden de clubs tegen elkaar kunnen uitspelen om mijn prijs kunstmatig te doen stijgen."