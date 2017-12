Hanni: “Niet onder de indruk van Club” 13 punten achter? Daar houdt Hanni geen rekening mee Pieter-Jan Calcoen

08u00 0 Photo News Jupiler Pro League Club Brugge boezemt hem geen angst in. Een mogelijke kloof van dertien punten evenmin. Simpelweg omdat Sofiane Hanni (26) in Anderlecht gelooft: “Club is niet beter.”

“We zitten in een moeilijke periode, maar vandaag mogen we daar niet aan denken. Dit is een belangrijke match voor de supporters. En voor Frutos, die afscheid neemt. Ik ben fier om, samen met jullie, de kleuren van Anderlecht te verdedigen. Dat moeten we tonen – we hebben veel meer kwaliteit. Als we onze duels winnen en motivatie tonen, kunnen we niet verliezen.”

De speech van Sofiane Hanni in de kleedkamer, in de competitie voor Standard, miste zijn effect niet – ’t werd 1-0. Hij grijnst: “Ze luisterden naar me.”

Zul je ook zondag op Jan Breydel de groep toespreken?

“Ik weet het niet. Ik bereid mijn peptalk niet voor de spiegel voor, het gebeurt spontaan. Áls ik iets zeg – tegen Standard nam ik pas voor het eerst het woord –, dan probeer ik gewoon mijn gevoelens te verwoorden. Sommigen praten voortdurend, maar op den duur ebt dat effect weg. Ik doseer liever. Dan krijg ik tenminste ¬gehoor.”

Zou zo een speech jou motiveren?

(knikt) “Tuurlijk, maar ik zoek die in de eerste plaats in de muziek. Voor elke wedstrijd luister ik naar Franse rap en bekijk ik voetbalbeelden, opdat ik energie zou krijgen, al is dat voor een topper tegen Club eigenlijk niet nodig. Dan is de goesting om te winnen sowieso aanwezig. (mijmert) Het is voor dit soort duels dat ik als kleine jongen profvoetballer wilde worden.”



