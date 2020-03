Hannes Wolf prijst zijn spelers: “Met deze spirit hebben we grote kans om te winnen tegen Oostende en Mechelen” JBE/ABD/DMM

01 maart 2020

18u33

Bron: VTM Nieuws 0

“We wilden strijd leveren, dis de basis van alles. En dat deden we ook. Ik ben trots op mijn team”, reageerde Hannes Wolf na de 1-2-thuisnederlaag tegen Club Brugge. “Zelfs met de wedstrijd van donderdag tegen United in de benen was Club sterk. We gaven niet veel weg, maar de kansen die Club dan toch creëerde waren grote mogelijkheden. Ik denk dat deze zege niet onverdiend is voor Club. Maar ik ben blij met de mentaliteit waarmee mijn jongens speelden. Voetballend kon het hier en daar wat beter, ja. Maar dat waren details. Met deze spirit hebben we een grote kans om te winnen tegen KV Oostende en KV Mechelen. We moeten nu balen om de nederlaag tegen Club, maar over enkele uren moeten de focus weer liggen op op volgend weekend.”