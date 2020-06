Handtekening van 103 miljoen staat er eindelijk: Eleven ondertekent tv-contract NVK

26 juni 2020

15u32 10 Voetbal De handtekening van 103 miljoen staat eindelijk op papier. Na maanden onderhandelen heeft de Pro League een akkoord gevonden met Eleven Sports over het tv-contract. Of het Belgisch voetbal komend seizoen ook op Telenet en Proximus te zien zal zijn, is nog niet zeker.

Eleven zal het Belgisch voetbal uitzenden via zijn website en app. Maar dat wil niet zeggen dat de abonnees van Telenet en Proximus sowieso zullen moeten overschakelen. Eleven onderhandelt met hen om de wedstrijden ook via de televisie en andere media uit te zenden.

Er zijn alvast enkele duidelijke clausules afgesproken tussen Eleven en de Pro League. Zo wordt er rekening gehouden met een nieuwe corona-opstoot (of een andere vorm van overmacht), in tegenstelling tot wat in het vorige contract het geval was. Er is ook een overeenkomst voor elk mogelijk scenario met betrekking tot de competitieformule. Eleven gaat akkoord met een format in 1A met 16, 17, of 18 ploegen.

“In de komende weken zullen Eleven Sports en de Pro League hun concrete plannen toelichten”, klinkt het in een communiqué. “Het is de uitdrukkelijke wens van beide partijen de overeenkomst in partnerschap uit te voeren en samen het Belgisch voetbal als merk nog sterker in de markt te zetten.”

“Het sluiten van een overeenkomst van een dergelijke omvang vraagt tijd”, zegt Guillaume Collard van Eleven. “Ik wil Pierre François en Leander Monbaliu van de Pro League, alsook de 24 clubs, bedanken voor het vertrouwen. Dit is een nieuwe stap voor het Belgische voetbal. Wij staan te popelen om er op 7 augustus aan te beginnen. In de komende dagen zullen we getekende akkoorden kunnen aankondigen en zullen we ook onze plannen voor volgend seizoen toelichten.”

Pierre François is “verheugd, ook door de relatie die Eleven Sports en de Pro League tijdens de onderhandelingen opbouwden”. De CEO van de Pro League noemt de deal “een sterke overeenkomst, waar zowel onze clubs als de fans van zullen genieten”.

