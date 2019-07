Hagi meteen de held: Genkse recordaanwinst scoort met eerste baltoets winnende treffer tegen Kortrijk Kjell Doms/TLB

26 juli 2019

22u20 20 KRC Genk GNK GNK 2 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Matchwinnaar worden bij je allereerste baltoets. Jongens, wat een binnenkomer voor Ianis Hagi. Vader Gheorghe vierde lustig mee op de tribunes. Mazzu en Genk openen de nieuwe competitie met een felbevochten zege.

In de Tour zijn de renners de Champs-Élysées nog niet opgedraaid of de Belgische landskampioen is er alweer aan begonnen. In de proloog pakten ze ook meteen de eerste gele trui. Met dank aan Ianis Hagi. De Roemeen viel een kwartier voor tijd in een scoorde bij zijn allereerste baltoets voor Genk. De Luminus Arena ontplofte na wat tot dan toe vooral een enerverende competitieopener was geweest voor de thuisaanhang. Aan de ontvangst lag het allerminst. ’Ja, de beste ploeg van België dat zijn wij’, stond er op een indrukwekkende tifo te lezen. Alleen kwam dát er in de beginfase tegen KV Kortrijk niet helemaal uit.

Een warmteonweder had wat voor verkoeling gezorgd, maar de Genkse motor had toch last van de hitte. Weinig tempo in de beginfase. Dan hoop je vooral dat je niet plots uit het niets op een achterstand komt. Tja. Julien De Sart probeerde het eens vanop 25 meter en zag tot zijn verbazing hoe Danny Vukovic compleet de mist in ging op zijn knal. Een zwabberbal à la Ronaldo denk je dan, maar de herhaling leerde ons dat de bal nauwelijks van zijn traject afweek. Glasheldere blunder van de Aussie, die vorig seizoen o zo betrouwbaar was. Vukovic is een kerel uit één stuk, die herpakt zich wel. Intussen keek Genk wél tegen zijn eerste achterstand van het seizoen aan, hoogst vervelend. Temeer omdat het zo’n net niet avond dreigde te worden. Sander Berge was net niet scherp genoeg, Manuel Benson was net niet doortastend genoeg en Junya Ito was net niet efficiënt genoeg. Al was er een geweldige reflex nodig van Sebastien Bruzzese om de Japanner van een goal te houden. Hij duwde een kopbal van dichtbij tegen de lat. Van Der Bruggen ontzette voor Samatta de gelijkmaker kon binnenduwen. Het is niet dat Genk op zoek moest naar automatismen. Van de kampioenenploeg stonden gisteren acht spelers op het veld. Cuesta, Benson en Nygren waren de enige nieuwkomers. Mazzu gaf gisteren de voorkeur aan de jonge Zweed, daardoor verdween Piotrowski naar de bank.

Op de bevestiging van al het goede dat we hoorden over dat toptalent was het nog even wachten. Tot op vijf minuten na rust om precies te zijn. D’Haene keerde een kopbal van Samatta voor de doellijn, maar Nygren vlamde de rebound staalhard tegen de touwen. Genk verdient op gelijke hoogte, laten we wel wezen. Buiten de knal van De Sart had Kortrijk niets klaargespeeld. En toch waren de Kerels van Vanderhaeghe kort na de gelijkmaker dicht bij een nieuwe voorsprong. Een voorzet van Ocansey waaide tot bij Batsula aan de tweede paal. Vukovic had nu wel een goede redding in huis op de pegel van de Oekraïner. Mazzu sommeerde Hagi. Assistent Tom Van Imschoot gaf hem de laatste richtlijnen mee. ‘Scoor bij je eerste baltoets’, zoiets? Ito deed knap het voorbereidende werk en legde goed opzij voor Hagi die Bruzzese in de korte hoek vloerde. Ianis vierde uitbundig op het veld, vader Gheorghe - donderdag nog aan de slag als coach van Viitorul tegen AA Gent - deed hetzelfde in de tribunes. Zó verover je dus snel de harten van de nieuwe fans. Opvallend: de Luminus Arena scandeerde de naam van technisch directeur Dimitri de Condé, de man die Hagi naar Genk haalde.

Na de supercup heeft Felice Mazzu dus ook zijn eerste driepunter in de competitie op zak. Een moeizame zege, dat wel. Maar veelbelovend voor het vervolg. Het wordt een interessant seizoen in Limburg.