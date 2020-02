Had Mechelen geen penalty moeten krijgen voor handsbal Ngadeu? Redactie

02 februari 2020

00u09 0 Jupiler Pro League Een geanimeerde wedstrijd Achter de Kazerne tussen Gent en Mechelen. De tweede uit de stand nam de kopstart met een vroege voorsprong en zou uiteindelijk met 0-3 freewheelen naar de overwinning. Toch had het er anders kunnen uitzien.

Bij Mechelen zijn ze immers misnoegd over een fase in de eerste helft. Ngadeu beroerde de bal in de eigen zestien met de hand, maar ref Boterberg en VAR Verboomen zagen er geen graten in. Bij Malinwa vonden ze het onbegrijpelijk dat de videoref niet ingreep. Bij de vermeende handsbal van Ngadeu stond het nog 0-1. Bij een penalty had de wedstrijd een heel ander verloop kunnen krijgen.