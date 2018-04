Haalt Vercauteren Vanden Borre naar Cercle? Tomas Taecke

04 april 2018

06u10

Bron: Eigen berichtgeving 2 Jupiler Pro League De kans is groot dat Anthony Vanden Borre (30) ­tijdelijk aan de slag gaat bij Cercle Brugge. De ­beschermeling van Frank Vercauteren, die wellicht eerstdaags tekent bij groen-zwart, hoopt er in ­eerste instantie tot juni zijn conditie op peil te brengen.

Promovendus Cercle Brugge denkt er fel over na om Anthony Vanden Borre tijdelijk onderdak te bieden. Gisteren reisde de entourage van de ex-Rode Duivel naar Olympia, waar beide partijen een eerste ­constructief gesprek hebben gevoerd over een mogelijke samenwerking tot het einde van dit seizoen. Cercle bekijkt of het VDB een dienst kan bewijzen nu er voor de ‘vereniging’ na de promotie geen sportieve eer meer te behalen valt.

Vanden Borre is in zekere zin een beschermeling van Cerclecoach Vercauteren, die de flamboyante ­rechterflank eerder onder zijn hoede had bij Anderlecht en hem later in dienst van Racing Genk een reddingsboei toewierp. Na een weliswaar mislukte passage bij het Congolese TP Mazembe in 2017 ­onderhoudt VDB sinds december zijn conditie in de praktijk van kinesitherapeut Glenn Vercauteren, de zoon van Frankie: "Iedereen weet dat ik een hechte band heb met Vercauteren», liet VDB rond die tijd nog optekenen in onze krant. «Hij is iemand die altijd in mij geloofd heeft". En nog na de aanstelling van zijn voetbalvader bij Cercle: "Hun project vind ik heel interessant. Waarom zou ik daar niet spelen? Ik sta open voor elke club".

Proefperiode

Cercle ziet alvast weinig onheil in de samenwerking, die eigenlijk als een soort van proefperiode kan worden gezien. Een win-winsituatie. Stel dat VDB plots de oude blijkt, hebben groen-zwart en Vercauteren er mogelijk een Belg en een fitte speler met kwaliteiten bij. Groen-zwart haalde in januari 2017 ­Vanden Borres boezemvriend Ilombe Mboyo naar Jan Breydel en dat was alvast een succes. Maar, ‘first things first’, zo weet sportief directeur bij de ­‘vereniging’ François Vitali: «We kunnen de speler helpen zijn fysieke vorm terug te vinden. Op dit moment is er allesbehalve een beslissing genomen wat betreft volgend seizoen. Niet door ons en niet door Vanden Borre. In onze huidige situatie kunnen we hem enkele maanden helpen en dat is wat we mogelijk zullen doen».

Goed nieuws voor Vanden Borre is alvast dat de ­61-jarige Vercauteren zo goed als zeker eerstdaags zijn aflopende contract bij groen-zwart zal verlengen. Beide partijen staan dicht bij een akkoord over een nieuwe verbintenis, wat betekent dat Vercauteren de Bruggelingen volgend seizoen ook in 1A zal leiden.