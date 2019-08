Guri trapt herboren KVO naar zes op zes na winst in burenduel tegen Cercle TTV

03 augustus 2019

21u50 0 KV Oostende KVO KVO 3 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Van een metamorfose gesproken. Na de mooie zege op Anderlecht blikte een fris voetballend KV Oostende nu ook Cercle Brugge in. Aanvaller Sindrit Guri was de grote man met zijn eerste twee seizoenstreffers (3-1).

Altijd plezant, de streekderby’s tussen KV Oostende en Cercle Brugge. De thuisploeg wou de gouden driepunter van in Anderlecht verzilveren, terwijl groen-zwart in het burenduel meteen de nul van de tabellen wou vegen. Bij de kustploeg was Guri hersteld, hij nam de plaats in van Rajsel. Aan de overzijde ontbraken de geblesseerde Taravel en De Belder en was Serrano geschorst. Mercadal gaf het vertrouwen aan nieuwkomers Deuro, Biancone en Mboula.

Bewogen eerste helft in de Versluys Arena, waar Cercle Brugge al na zeven minuten op voorsprong kwam. Hazard bediende na knap voorbereidend werk langs Capon en Milovic de vrijstaande Saadi, die de bal hard in het dak van het doel trapte. Prima doelpunt van Cercle, dat voor de rust verder weinig in de buurt van Dutoit kwam. Oostende verzamelde wel kansen: na twintig minuten mikte Vargas, oog in oog met Badiashile, te overhaast over. De Venezolaan verliet kort daarna het veld met een spierblessure. Voorbij het halfuur was het wel prijs voor de thuisploeg: D’haese zorgde net als in Anderlecht voor de assist, deze keer opende Guri zijn doelpuntenrekening. Vijf minuten voor de rust kwam KVO zelfs op voorsprong, toen Saadi een perfecte hoekschop van Skulason in eigen doel kopte.

De zorgen van Cercle werden in de tweede helft alleen maar groter. Nadat Saadi oog in oog met Dutoit miste, pakte Mboula in de omschakeling een tweede gele kaart. De ‘vereniging’ met tien dus, dit terwijl Oostende ook na de rust meteen de bovenhand nam. Na de uitsluiting voetbalde Oostende zoals het dat vorig seizoen nooit gedaan heeft, alleen was het wel een kwestie van de wedstrijd snel te beslissen. Onder meer Sakala en Jonckheere waren niet scherp genoeg, waardoor de derby tot de slotfase toch een beetje spannend bleef. Enkele minuten voor affluiten nam Guri met zijn tweede van de avond alle twijfels weg. Een dikverdiende zege voor KV Oostende dat volgend weekend in een rechtstreeks duel met Club Brugge voor de koppositie speelt. Cercle Brugge moet bezinnen: groen-zwart start het seizoen met nul op zes, niet het puntenaantal waar voorzitter Schotte en co op gerekend hadden.