Groots competitiedebuut van Maarten Vandevoordt (17): “Of ik ook in Napoli aan de aftrap kom? Dat hoop ik” LUVM

08 december 2019

06u05 0 RC Genk Als Racing Genk met drie punten op de bus richting Limburg kon stappen, mocht het daarvoor vooral Maarten Vandevoordt bedanken. De 17-jarige doelman groeide bij zijn competitiedebuut meteen tot matchwinnaar voor de landskampioen uit met een aantal cruciale reddingen.

“Ik heb mijn job gedaan”, lachte hij wat verlegen in de catacomben van Jan Breydel. “Zenuwachtig was ik niet, neen. Na de bekerwedstrijd in Antwerp vernam ik vrijdag dat ik ook hier in Brugge zou mogen starten. Of ik nu ook in Napoli aan de aftrap kom? Dat hoop ik, dat hoop ik zeker, ja. Maar de coach beslist.”

Vandevoordt etaleerde enorm veel zelfvertrouwen voor een tiener. In de openingsfase moest hij onder druk van de thuisspelers een paar vervelende terugspeelballen ultiem ontzetten. “Zeker bij de eerste actie, toen de bal onder me bleef steken, was het belangrijk dat ik het goed kon oplossen. In de jeugd is er heel hard met mij gewerkt, om mijn voetenwerk te verbeteren. Dat loont dan op zo’n moment.”

Zijn reddingen in het begin van de tweede helft tegenover Peeters en Hazard, en het tegendoelpunt van Somers, brachten de jonge doelman niet van zijn stuk. “Dat schot van Stef Peeters zag ik laat komen, achter één van onze verdedigers, maar dan moet je gewoon reageren en dat heb ik kunnen doen. De goal die ik slik was ongelukkig, die bal wijkt af op het been van Seba (Dewaest, red) en ik had mijn duik naar de andere hoek al ingezet. Zuur op dat moment, maar gelukkig herstelden we het snel. Winnen was het enige wat telde vanavond, en dat hebben we gedaan. Een fijn gevoel.”