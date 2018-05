Groepswinnaar Zulte Waregem laat geen spaander heel van Waasland-Beveren - Kortrijk wint in Leuven, Moeskroen is Lierse de baas DMM

08 mei 2018

22u20 10 Zulte Waregem ZWA ZWA 8 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League De prijzen zijn verdeeld in play-off 2A. Zulte Waregem haalde in eigen huis met een monsterzege de groepswinst binnen. Essevee scoorde acht (!) keer tegen een zwak Waasland-Beveren. Ook achtervolger Kortrijk won zijn wedstrijd, maar kan met nog twee matchen te gaan rivaal Zulte Waregem niet meer bijbenen. In een wedstrijd zonder veel belang won Moeskroen tot slot met het kleinste verschil van het noodlijdende Lierse.

Vernederd als een groepje zondagsreserven. Waasland-Beveren droop met een ­beschamende 8-0 (!) af bij Zulte Waregem. Pijnlijker kan niet.

Maximiliano Caufriez en Merveille Goblet hebben genoten van het zomerweer. Alleen een zonneslag kan namelijk verklaren wat het duo bezielde aan de Gaverbeek. Na drie minuten liet de eerste zich onverklaarbaar ringeloren door Olayinka. Wat later gleed zijn doelman al even lullig uit bij een terug­gekopte bal van Nys. Comedy capers. Slapstick.

En dan moest de afgang eigenlijk nog beginnen, want hun ploeggenoten waren niet veel beter. Oké, we kunnen begrijpen dat het soms moeite kost om je op te laden voor een duel zonder inzet in play-off 2. Maar hoe Waasland-Beveren zich presenteerde, was een goedbetaalde prof onwaardig. Schandalig zelfs. Bij rust stond het al 5-0, nadat Kaya en Derijck zonder veel tegenstand nummers drie en vier op het scorebord mochten zetten. Caufriez besloot net voor de pauze dan ook nog eens De Pauw in een ongevaarlijke situatie neer te halen in de zestien. Hamdi Harbaoui zette vervolgens de elfmeter feilloos om.

9-0 afgekeurd

Het was alsof de Waaslanders na de zeldzame zege tegen Moeskroen er wel zeker van wilden zijn dat Sven Vermant wel nog de deur uitvliegt. De club die enkele maanden de revelatie van de competitie was, is na de pispaal van België. In de tweede helft werkte Goblet een schot opnieuw slecht weg, Bongonda profiteerde. Harbaoui vervolledigde in het slot nog zijn hattrick en wipt naar de koppositie in de topschuttersstand – bedankt, Waasland-Beveren. De 9-0 keurde ref Alen na tussenkomst van de videoref af. Al was de vernedering voor Waasland-Beveren toen al compleet. Mocht u er nog aan twijfelen: bye bye Sven Vermant. (VDVJ)

Perbet: 100ste goal in 200ste match in eerste klasse

Terwijl Teddy Chevalier niet scoorde en daardoor zijn Zulte Waregemspits Hamdi Harbaoui over zich zag wippen in de topschuttersstand, zette Jeremy Perbet een kwartier voor tijd Kortrijk op 0-2 bij OHL. Zijn tiende van het seizoen, zijn honderdste in de Belgische eerste klasse. “En dat in mijn tweehonderdste wedstrijd in de Jupiler League”, zei de 33-jarige Franse spits die volgend seizoen graag bij Kortrijk wil blijven. “Maar dat hangt niet alleen van Kortrijk en mij af, ook van Club Brugge, waar ik nog één seizoen onder contract lig.”

Hannes Van der Bruggen gaat er nog altijd van uit dat Chevalier topscorer kan worden. Wij, ik bedoel zijn ploegmaats, moeten er in de resterende twee wedstrijden die er toch niet meer toe doen, alles in het werk zetten om Teddy op weg te zetten naar enkele goals.” Volgens coach Glen De Boeck zal Chevalier die laatste twee wedstrijden misschien wel meer ‘bevrijd’ spelen. “Ik vond Teddy te veel gecrispeerd speelde vanavond.”(HML)

Daan Vekemans (18): “Ik had moeten scoren”

Jeugdinternational Daan Vekemans, pas 18 geworden, stond voor het eerst in de basis bij OHL. Hij mocht de 90 minuten vol maken, maar niettemin was hij ontgoocheld na afloop van de wedstrijd. En hij was, zeker voor een 18-jarige, bijzonder streng voor zichzelf. “Ik kreeg in de tweede helft twee doelkansen die ik had moeten afmaken”, was hij heel streng voor zichzelf. “Bij de eerste wou ik de bal naast doelman Bruzzese tikken, maar deed dat niet voldoende zuiver zodat hij de bal nog kon wegtikken. Bij die tweede kans kwam ik vrij voor de doelman, maar tikte de bal iets te ver zodat hij die nog niet uit mijn voeten kon halen. De fans wilden een penalty maar als ik eerlijk moet zijn: het was géén strafschop. Had ik gescoord, dan hadden we misschien nog een gelijkspel afgedwongen. Volgende keer moet het beter.”(HML)

Daarnaast won Kortrijk op het veld van Oud-Heverlee Leuven met 0-2. Moeskroen hield met 1-0 de drie punten thuis tegen Lierse, waar een aantal spelers -als gevolg van de extrasportieve problemen- verkoos niet te spelen. Met name: Frederic Frans, Thomas Wils, Yoni Buyens en Pierre Bourdin. De eerste drie maakten wel de verplaatsing naar Le Canonnier om van op de tribune hun ploegmaats aan te moedigen.

“De club had alle spelers de vrije keuze gelaten om al dan niet te spelen. Ik vond het wijzer om aan de kant te blijven”, zei kapitein Frederic Frans. “Stel dat ik hier een zware blessure had opgelopen, dan had ik misschien volgend seizoen geen werk meer. Ik heb een gezin te onderhouden en kan me zulke risico’s niet permitteren.”

Gelijkaardige geluiden bij Thomas Wils en Yoni Buyens. “Mijn hart zei ja, maar mijn verstand nee”, verklaarde Wils. “Natuurlijk ben ik begaan met de club. Gisteravond ging ik bijvoorbeeld nog langs bij de spontane supportersbijeenkomst in het stadion, maar spelen werd me door mijn entourage afgeraden.”

“Door de omstandigheden hebben we trouwens al dagen niet fatsoenlijk kunnen trainen en dan is het risico op blessures ineens ook groter”, besloot Yoni Buyens. Dat laatste bleek trouwens, want bij de rust bleef Lierenaar Yakubu geblesseerd binnen. Gevreesd wordt voor een scheurtje in de hamstrings. (KDC)

Koen Weuts speelde wel bij Lierse : “Wil laatste momenten op het veld meemaken”

In tegenstelling tot die andere ‘oudgedienden’ Frans, Wils en Buyens besloot Koen Weuts toch te spelen tegen Moeskroen. “Ik heb respect voor ieders beslissing, maar zelf vond ik dat ik op het veld moest staan”, vertelde de gelegenheidsaanvoerder van Lierse. “Elke match kan nu de laatste zijn en als echte Lierenaar wil ik dat moment meemaken op het veld. Oké, er is altijd een zeker risico dat je geblesseerd geraakt, maar dat nam ik er bij. Bovendien wist je op voorhand dat dit een soort veredelde oefenmatch was en dan kan je toch wat voorzichtiger spelen. Of we vrijdag tegen Waasland-Beveren ook nog zullen aantreden? We willen graag afscheid nemen van ons thuispubliek, maar we kunnen niet voorspellen hoe de situatie van de club de komende dagen gaat evolueren. Het is in eerste instantie wachten op het definitieve verdict van het BAS en dan zullen we zien wat Maged Samy beslist. Voor mezelf ga ik er van uit dat mijn toekomst elders ligt. Ik hou van Lierse, maar in deze fase van mijn carrière zie ik me in principe niet mee zakken naar de amateurreeksen, als er tenminste al een doorstart komt. Op dit moment zijn er nog veel vraagtekens.” (KDC)