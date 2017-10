Griekse tragedie in Kortrijk: Karelis, na tien maanden eindelijk terug, mist strafschop in slotfase Kjell Doms

Wat een terugkeer was het geweest voor Karelis. Tien maanden in de lappenmand en dan meteen de grote Verlosser zijn. Ei zo na gebeurde het, maar Kaminski stopte zijn elfmeter. Het was de derde match in zes dagen voor Racing Genk, een zware grasmat en een tegenstander die liever vanuit de reactie voetbalt dan vanuit de actie. De ingrediënten voor een lastige avond in het Guldensporenstadion voor de Limburgers.

Protestactie

De partij begon met een protestactie van de Kortrijkse fans. Een vuurpijl en zwarte rook, gevolgd door een welgemeende 'shame on you'. Zou de boodschap aangekomen zijn bij Kortrijk-eigenaar, de Maleisiër Vincent Tan? Hij was gisteren nog maar voor de tweede keer in twee jaar aanwezig op een thuismatch van KVK. De kritiek was zeker niet gericht aan het adres van coach Anastasiou. Lastige situatie toch voor de Griekse coach. Zijn werkgever is al een maand openlijk op zoek naar een opvolger, maar Anastasiou blijft sereen verder werken. Chapeau. Veel meer dan dat oponthoud viel er voor de rust niet te beleven, hoor. Kortrijk probeerde het wel een paar keer via Chevalier. Maar verder dan wat ongevaarlijke schoten op Danny Vukovic kwam de thuisploeg niet. Middenvelder Larry Azouni liet zich wel nog in negatieve zin opmerken. Hij ging vol door op de enkel van Pozuelo, scheidsrechter Smet vond het niet eens een fout. Ook in het busje van de 'VAR' waren ze in slaap gedommeld. Wel wel, dit was áltijd rood. Omdat de videoref de fase dus wel beoordeeld heeft, komt Azouni er zonder straf vanaf. Hij kan niet meer worden opgeroepen door de Reviewcommissie.

Geen energie

Genk leek niet de energie te hebben om Kortrijk weg te drukken. De ploeg van Stuivenberg ging de voorbije dagen twee keer tot het uiterste en daar voorbij om te stunten tegen Anderlecht en Club Brugge en dat wreekte zich gisteren. De Rotterdammer wijzigde zijn elftal noodgedwongen op één plaats. Heynen verving de geblesseerde Berge. En toch had Genk bij de rust op voorsprong moeten staan. De beste ingeving van Pozuelo was er één zonder bal. De Spanjaard liet een lage voorzet van Uronen slim lopen waardoor Samatta alleen voor Kaminski verscheen. Als de tegenstander niet Club Brugge heet, loopt het minder vlot bij de Tanzaniaan. Hij had de hoek voor het uitkiezen, maar besloot domweg op Kaminski. Karelis – terug na tien maanden afwezigheid - mocht zich prompt warmlopen en viel twintig minuten voor tijd ook in. Vermoeid of niet, Genk ging er wel voor en kwam via Ingvartsen ook twee keer dicht bij de openingstreffer. Kaminski stond telkens pal. Tien minuten voor tijd kopte Colley van dichtbij tegen de hand van Budkivskyi. Wim Smet ging op aanraden van videoref Delacourt een kijkje nemen naar de beelden en legde de bal dan op de stip. Karelis nam zijn verantwoordelijkheid, maar Kaminski redde zijn trap. Racing Genk hield voor de derde keer op rij de nul, maar miste een gouden kans om zichzelf in de top zes te hijsen.

Photo News Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk.

Photo News Alejandor Pozuelo ligt ontgoocheld op de grond. Ook Thomas Buffel (foto hieronder) is diep teleurgesteld.

