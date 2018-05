Gretig Lierse morele winnaar na 2-2-gelijkspel tegen OH Leuven Redactie

05 mei 2018

Terwijl Lierse nog steeds in grote onzekerheid leeft in verband met de licentie voor volgend seizoen, probeerden de Pallieters op het veld de zorgen even van zich af te spelen. Dat lukte vrij aardig tegen OH Leuven. Lierse moest uiteindelijk vrede nemen met een gelijkspel, maar was zonder twijfel de morele winnaar.

Puur sportief deed deze Lierse-Leuven er absoluut niet meer toe, maar dat betekende gelukkig niet dat de twee ploegen er geen zin in hadden. Zowel Lierse als OHL gingen vrijuit hun kans en binnen de tien minuten hadden ze allebei al een keer gescoord. De bezoekers waren eerst aan het feest. Nadat Liersedoelman Rakovsky half naast een bal grabbelde en vervolgens een terugspeelbal doodleuk opraapte, kreeg OHL een vrije trap op tien meter van de goal. Yannick Aguemon trapte die droog binnen.

Het antwoord van Lierse liet niet lang op zich wachten. In minuut tien hing Ivan Yagan op zijn eigen typische manier de bordjes in evenwicht: van op links naar binnen komen om dan met rechts de bal richting verste hoek te plaatsen. Yagans doelpunt zag er mooi uit, maar kwam vanuit Leuvens oogpunt toch iets te makkelijk tot stand. Als je al voor de zesde keer in het zelfde seizoen tegenover mekaar staat, mag je je eigenlijk niet op die manier laten verrassen.

Na die gelijkmaker nam een gretig en fel aangemoedigd Lierse de match echt wel in handen. Zo kwamen er mogelijkheden voor Allach en Binst (die onbegrijpelijk miste) en werden doelpunten van Binst en Yagan afgevlagd wegens buitenspel. Kort na de rust kreeg de thuisploeg dan toch loon naar werken toen Bourdin een corner van Yagan aan de eerste paal binnen kopte. En nog was het niet gedaan. Vooral de bedrijvige Othmane Boussaid (een 18-jarige jeugdinternational) speelde met de Leuvense verdedigers alsof hij in de tuin met zijn kleine zusje aan het voetballen was. Na een zoveelste heerlijke dribbel scoorde Boussaid ook bijna, maar zijn knal strandde op de paal.

Lierse leek dus op een verdiende driepunter af te stevenen, maar dat was buiten Kenneth Schuermans gerekend. De mee opgerukte verdediger kopte een kwartiertje voor tijd uit het niets de 2-2 tegen de touwen. Omdat in de slotfase de 3-2 van Frederic Frans werd afgekeurd, bleef het bij een draw. Lierse had zeker meer verdiend, maar mocht toch met opgeheven hoofd van het veld. En nu is het op het Lisp bang aftellen naar maandagavond, wanneer de club zijn licentiedossier moet gaan verdedigen bij het BAS.