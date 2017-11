Great Old in nieuw jasje: nieuwe Bosuil fonkelt én tribune 4 wordt in januari aangepakt Stijn Joris

16u30 0 Photo News Jupiler Pro League Antwerp neemt vanavond zijn nieuwe tribune in gebruik tegen KV Mechelen. Om 17u45 volgt de officiële opening. Met onze eigen ogen konden we vaststellen dat Paul Gheysens en Ghelamco in amper 20 weken ongezien knap werk afleverden. En de Bosuil krijgt straks al een tweede oplapbeurt. Tribune 4 wordt vanaf januari aangepakt. Die wordt omgebouwd tot een familietribune en zal ook door de jeugdploegen in gebruik genomen worden.

Enkele uren voor de aftrap van de match tegen KV Mechelen waaiden de deuren van de nieuwe tribune van de Bosuil al even open voor de media. De race tegen de klok om alles klaar te krijgen was op dat moment nog in volle gang. Poetsdiensten waren nog druk in de weer en links en rechts weerklonk nog een boor- of slijpmachine. De afwerking is nog niet helemaal voltooid, maar het resultaat mag er zeker al zijn. De Antwerp-fans beschikken voortaan over een juweeltje van een tribune.

Michael Gheysens gaf een kleine introductie in de perszaal van de tribune die zijn vader Paul in een mum van tijd liet rechttrekken. Daarna volgde een rondleiding. De Diamond Box is het pronkstuk van het gelijkvloers. Van daaruit krijgen 40 gelukkigen elke week een glimp achter de schermen. Zij zien de spelers toekomen en pendelen tussen kleedkamer en veld.

Op de eerste verdieping is de supporterszone met diverse drank- en eetstanden. Onder meer pizza's en gourmetfrietjes met een twist staan op het menu. Een etage hoger werd de business lounge neergepoot. Daar kan u zich onder meer tegoed doen aan een glas champagne en sushi. Wie een flesje Moët wenst te bestellen, kan dat voor 100 euro. Op het derde is er een restaurant voor 700 eters. Op verdiepingen vier en vijf zijn de loges geïnstalleerd. Antwerp pakt ook uit met een nieuw concept. Mits tijdige reservatie én uiteraard het bijhorende prijskaartje kunnen de supporters voor elke thuiswedstrijd voor een andere beleving kiezen. De topper tegen Club Brugge kan u dus met vrienden op de eerste verdieping volgen en drie dagen later kan u tegen Gent opteren voor business seats of zelfs een loge.

Gheysens laat het hier niet bij en knoopt haast meteen met een nieuw project aan. Tribune 4 wordt vanaf januari gerenoveerd. Ze gaat niet tegen de grond, maar wordt omgebouwd en zal op week- en wedstrijddagen door de jeugdploegen worden ingepalmd. De daarin aanwezige business seats worden omgetoverd tot een familietribune. Voorlopig hangt er een groot doek voor, maar ook die tribune zal er dus binnen de kortste keren helemaal anders gaan uitzien.

Bosuil krijgt (even) Beerschotkleur

Antwerp-voorzitter én aannemer Paul Gheysens heeft zijn nieuwste pronkstuk onthuld. De Great Old gaat mee met zijn tijd en neemt straks na amper 20 weken bouwen tegen KV Mechelen een gloednieuwe en hypermoderne tribune in gebruik. Die was gisteravond bij het testen van de LED-verlichting even in het paars gehuld. Ook de vierde tribune zou snel een facelift krijgen.

Laenen Het nieuwe stadion, voor de gelegenheid nog in paarse verlichting.

Antwerp voetbalt vanavond niet langer op een bouwwerf. Zeven thuiswedstrijden lang moesten spelers en fans geduld uitoefenen, maar dat wordt beloond. Waarschijnlijk werd er vannacht nog de allerlaatste hand aan gelegd, maar de nieuwe tribune van Antwerp zal vanavond helemaal klaar zijn om 5.600 fans te ontvangen voor de komst van KV Mechelen. Begin juli ging de aftandse tribune 1 tegen de grond en amper 20 weken later staat er een nagelnieuwe mastodont. Op piekmomenten werkten er tot 500 mensen tegelijk op de werf, maar de werken verliepen uiteindelijk vrijwel volgens schema.

De Bosuil kreeg een serieuze facelift en verliest een beetje van zijn authenticiteit. De in LED-verlichting gehulde tribune zal voor een compleet ander zicht zorgen. Opvallend: toen onze fotograaf gisteravond een foto nam van de buitenkant van de nieuwe tribune, was die in een paarse gloed gehuld. De club was blijkbaar de verschillende kleuren van de LED-verlichting aan het testen.

De faciliteiten die Antwerp met de nieuwe tribune krijgt, zijn een wereld van verschil met wat de vorige tribune te bieden had en een absolute must in het hedendaagse voetbal. De hand van Paul Gheysens én Ghelamco is duidelijk zichtbaar en de vergelijking met de Ghelamco Arena van AA Gent gaat zeker op.

RV De nieuwe tribune van Antwerp: een mastodont die in 20 weken gebouwd werd.

Zes verdiepingen

In de toekomst zal de capaciteit van het stadion verhoogd worden van 12.975 naar 16.200. Vooral de mogelijkheden voor zakelijk clienteel zijn enorm verbeterd. Zo kan Antwerp niet langer 150, maar 1.200 personen een diner aanbieden. De nieuwe tribune telt zes etages. De gelijkvloers verdieping herbergt naast de inkomzone ook de kleedkamers, de perszaal en de personeelsruimte. Op de eerste verdieping bevindt zich de supporterszone met drank- en eetstanden. Een etage hoger is de business lounge. Op de derde verdieping bevindt zich een restaurant voor maar liefst 700 personen. Op de vierde werden 14 loges voor 12 personen en 2 loges voor 40 personen alsook de presidentiële loge neergepoot. Op de vijfde en laatste verdieping zitten nog eens 3 loges voor 20 personen en de perstribune.

Toch houdt het hier nog niet op. Ook de parkeergelegenheid werd grondig aangepakt en stijgt van 650 naar 850 plaatsen én daar komt nog een sattelietparking voor 800 wagens bovenop. Volgende maand worden er nog twee nieuwe oefenvelden aangelegd op de site van het stadion, ééntje met natuurgras én ééntje met kunstgras. Het volgende grote project staat ook al meteen klaar want Antwerp heeft plannen voor een nieuw jeugdcomplex. Na de promotie naar de hoogste afdeling lijkt de club nu dus ook qua accommodatie serieus in de lift te zitten.

