Gratis op te halen: dit mooie elftal vertrekt na dit seizoen transfervrij Tomas Taecke

17 april 2018

17u44 0 Jupiler Pro League Voor spelers met een aflopend contract breken opnieuw spannende tijden aan. Terwijl hun zoektocht loopt, stelden wij een elftal samen van zij die straks gratis de deur uitwandelen en voor andere 1A-clubs nog van waarde kunnen zijn.

Bo Geens

Zoon van Theo Custers die bij Sporting Lokeren in de schaduw van eerste doelman Verhulst en het jonge talent De Wolf staat. Kende vorig seizoen een sterke uitleenbeurt aan MVV Maastricht, maar moet straks toch vertrekken wanneer zijn contract afloopt.

Réginal Goreux

Haalt af en toe nog de wedstrijdselectie van Sa Pinto, maar komt niet meer aan spelen toe. Loopt straks na twee periodes bij de Rouches, waarin hij twee keer kampioen werd en drie maal de beker won, op 30-jarige leeftijd gratis de deur uit.

Olivier Deschacht

Anderlechticoon dat na een periode in de B-kern heropgevist werd door Vanhaezebrouck, maar straks einde contract is en quasi zeker vertrekt uit het Astridpark. Kan voor veel eersteklassers op 37-jarige leeftijd volgend seizoen nog van grote waarde zijn.

Brian Hamalainen

Had vorig seizoen een groot aandeel in het succesvolle jaar van Zulte Waregem en was ook dit seizoen meestal basisspeler. Een constante op de linksachter, die zijn aflopende contract niet wilde verlengen en voorlopig de voorkeur geeft aan een terugkeer naar Denemarken.

Alessandro Cordaro

Viel tot onbegrip van de fans uit de gratie van Francky Dury. Kon deze winter op buitenlandse interesse rekenen, maar koos ervoor om straks contractvrij te vertrekken. Staat naar verluidt op de radar van enkele Belgische clubs.

Franck Berrier

Kende een turbulent seizoen met een terugzetting naar de B-kern voor Nieuwjaar. Was bij vlagen nog belangrijk voor Oostende, waar hij als stoorzender wordt aanzien. Moet van Broos vertrekken en kan gratis opgehaald worden. Kan zeker nog zijn rol spelen bij andere 1A-clubs.

Thomas Buffel

Is 37 maar nog niet uitgevoetbald. Vertrekt straks naar verwachting transfervrij bij Genk en gaat mogelijk nog bij een kleinere club, wellicht in West-Vlaanderen, aan de slag. Zo behoort een terugkeer naar promovendus Cercle Brugge tot de mogelijkheden.

Stijn De Smet

Clubicoon dat dit seizoen steeds minder aan spelen toekwam en zich tevreden moest stellen met veel invalbeurten. Tenzij De Boeck er straks anders over beslist, laat Kortrijk de spelmaker na jaren dienst gratis gaan. Hoopt op een verlengd verblijf in eerste klasse.

Stallone Limbombe

Weigerde bij te tekenen op de Bosuil en geniet na een sterk seizoen de verregaande interesse van meerdere topclubs. Gaat straks behoudens ongelukken aan de slag bij AA Gent, met wie hij een akkoord heeft en bij wie hij zijn testen reeds aflegde. Ook Genk was geïnteresseerd.

Joseph Akpala

Was dit seizoen best vaak basisspeler, vooral onder Custovic, maar ziet zijn contract straks toch niet verlengd worden. Hoopt op 31-jarige leeftijd in België aan de slag te blijven na passages bij Charleroi, Club Brugge en KVO.

Thanasis Papazoglou

30-jarige spits die in januari terugkeerde naar Kortrijk na uitleenbeurten aan Roda en Aalesund. Kon ook in de tweede helft niet overtuigen. Startte enkel op het veld van Club Brugge in de basis en wordt al weken niet meer geselecteerd.