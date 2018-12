Grappig en vreemd tegelijk: er liepen afgelopen weekend twee ‘Gouden Stieren’ rond in Anderlecht KDZ

Twee stieren op het veld in Anderlecht - Racing Genk. Ivan Santini, met elf doelpunten de leider in het topschuttersklassment en de rechtmatige eigenaar van de Gouden Stier. Maar vreemd genoeg ook Ally Samatta, met tien goals de vorige leider in het klassement. Grappig en vreemd tegelijk. Bij de Pro League was niemand bereikbaar voor commentaar. Bij Genk luidde de uitleg dat de Pro League de prints van de Gouden Stier had opgestuurd naar Genk en dat de materiaalman die nietsvermoedend op het shirt van Samatta had geplakt. “Ik vond het al vreemd dat Santini ook met een stier op zijn shirt rondliep”, lachte Samatta. “Maar goed ik trek het truitje aan dat voor mij klaarligt, met of zonder stier.”